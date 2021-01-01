Эксперт по товарам и услугам, телеведущая проекта «Ревизор: магазины» Наталия Кудряшова дала читателям Ivona рекомендации, как правильно делать покупки к новогоднему столу.

Вы должны это знать: как вас обманывают в магазинах на покупках к новогоднему столу freepik.com

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До Нового 2021 года осталось совсем немного, в магазинах невероятное разнообразие акций и предложений, а значит, «под шумок» покупателя сейчас легко обдурить, подложив ему не совсем качественную продукцию.

Ранее эксперт Наталья Кудряшова рассказывала лайфхаки, как экономить во время новогодних, и не только, походов в магазин, а сегодня вы узнаете, на что обращать внимание во время покупок продуктов к новогоднему столу 2021.

Эксперт по товарам и услугам, телеведущая проекта «Ревизор: магазины» Наталия Кудряшова Фото из личного архива

Как правильно выбрать икру к новогоднему столу 2021

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Если вы решите купить красную икру заранее - храните ее после покупки только в морозильной камере. Вы удивитесь, но хранить красную икру можно только при отрицательных температурах. Обращайте внимание, что написано на банках по поводу температурного режима.

Поэтому, когда будете в магазине, посмотрите на термометр холодильника, где она лежит. Икра в баночке без холодильника - не стоит брать товар. Данный продукт такого хранения не простит и при открытии испортит не только настроение, но и запах на кухне.

Как выбрать колбасу и копченое мясо к новогоднему столу 2021

Вы должны это знать: как вас обманывают в магазинах на покупках к новогоднему столу freepik.com

Категорически не советую покупать мясные изделия в вакуумной упаковке. Особенно, если упаковка не заводская и на ней нет штрих-кода производителя и фирменной этикетки, а только магазинный стикер. Сами магазины вакуумируют остатки товара, который не продался на прилавках, а залежаться он там мог долго. Свежесть такого продукта под большим вопросом.

Кстати:

Сквозь вакуум запах не пробивается, и о том, что вы купили несъедобное, вы узнаете только дома.

Почему не стоит покупать колбасу накануне новогоднего застолья

Вы должны это знать: как вас обманывают в магазинах на покупках к новогоднему столу freepik.com

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Перед самим Новым годом не покупайте колбасу и копченое мясо, даже в заводских вакуумных упаковках. В этот период производство работает на высоких оборотах, и ради того, чтобы успеть сделать больше копченостей, упаковать их и отправить в продажу, сотрудники заготовительного цеха могут ускорять технологический процесс.

Они не дают остывать готовому продукту, а бросают его сразу на упаковку. Последствием такого поведения может быть гнилостный запах сразу же после вскрытия вакуума, через полминуты он испаряется.

Когда лучше делать закупки в магазине к новогоднему столу 2021

Вы должны это знать: как вас обманывают в магазинах на покупках к новогоднему столу freepik.com

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Не советую ездить за покупками в крупные супермаркеты 30 и 31 декабря. Километровые очереди, много людей, товар, который разбрасывают эти люди, он валяется на полу, его поднимают и обратно кладут на полку.



А еще товар может валяться под стеллажами на складах, лежать просто на полу и в коридорах, потому что новогодние склады магазинов перетарены.

Рекомендую посещать круглосуточные супермаркеты в ночное время.

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