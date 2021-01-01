Эксперт по товарам и услугам, телеведущая проекта «Ревизор: магазины» Наталия Кудряшова рассказала Ivona, какие товары уже можно покупать к праздничному столу, и как сэкономить .

Какие продукты уже можно покупать к новогоднему столу 2021: лайфхаки, как сэкономить freepik.com

Консервация для салатов и закусок к новогоднему столу 2021

Различную консервацию к новогоднему столу - горошек, кукурузу, бобовые, оливки, перец на салаты и закуски, можно спокойно уже покупать в магазинах. Не важно, когда банки с этими вкусностями привезли в супермаркет - в октябре или декабре - собраны, приготовлены и упакованы они все равно летом.

Какие продукты уже можно покупать к новогоднему столу 2021: лайфхаки, как сэкономить freepik.com

Важно! Выбирая консервы для длительного хранения, не берите:

Банки с вмятинами. При деформации банки повреждается ее внутренний защитный слой и продукт внутри начинает портиться;

Со вздутыми крышками. Когда банка надулась, там может быть ботулизм. От него даже в 21 веке умирают;

С погрызенными этикетками. Вообще, бегите из такого магазина. Жестянку крысы на складе может и не прогрызут, а вот другие продукты вполне. Крысы - разносчики болезней, помните об этом. И в магазине, где они обосновались, ничего покупать нельзя;

С истекшим сроком годности. Даже если отдают почти даром;

Со сроком годности, который истекает до нового года. Отмечу, что употреблять такой продукт вы будете именно в новогоднюю ночь;

Если консервы в евробанке с ключом и ключ повернут под углом до 90 градусов. Это значит, что такую консерву пытались открыть. И, возможно, даже запустили туда воздуха, а это значит, есть риск, что процесс окисления и гниения запущен.

Как экономить на продуктах к новогоднему столу 2021

Какие продукты уже можно покупать к новогоднему столу 2021: лайфхаки, как сэкономить freepik.com

В каждой большой сети есть коммерческие акции - когда 1 раз в неделю снижают цены на ряд продуктов. И не потому что они испортились, а просто производитель хочет, чтобы купившись на низкую цену, вы выбрали именно его продукт, а потом пристрастились к нему, и забыли аналогичные товары конкурентов.

Большие супермаркеты мониторят друг друга и такие акции у них не пересекаются. Если в одном магазине, так называемым “товаром недели“ будет консервированная кукуруза, то в другом она точно не будет по акции. Смысл таких спецпредложений для магазинов, чтобы вы, придя за дешевой кукурузой, набрали полную тележку другого товара, уже за полную цену.

Какие продукты уже можно покупать к новогоднему столу 2021: лайфхаки, как сэкономить

Как правило, сетевые маркеты находятся недалеко от друг друга - зайдя в каждый, можно сориентироваться, что и где купить по акции. Или же вовсе никуда не ходить, все акции выкладываются на сайте магазинов и в специальных приложениях для телефонов. Дома можно отследить, что подешевело, и уже исходя из этого строить свой маршрут.

Важно: за пару месяцев в таких еженедельных акциях проходят почти все продукты, необходимые для стола.

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