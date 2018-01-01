Ivona рассказывает, в каких странах переход с 31 на 1 января самая обычная ночь, без поздравлений, оливье и Деда Мороза .

Никакой елки и шампанского: 5 стран в которых не отмечают Новый год freepik.com

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Далеко не во всех странах есть традиция встречать Новый год. 1 января не праздничная дата в календаре у более чем у 1 миллиарда людей.

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В каких странах не отмечают Новый год: Израиль

Никакой елки и шампанского: 5 стран в которых не отмечают Новый год freepik.com

В этой стране отсутствует официальный праздник Нового года. В первый день 2021 года граждане этой страны пойдут на работу. Правда, у работников есть право выбора, они могут взять отгул в счет своего отпуска. Работодатели идут на встречу своим сотрудникам. Кстати, 80-е у местных жителей были попытки устраивать праздник в ночь с 31 на 1, но раввины были категорически против европейских традиций.

В каких странах не отмечают Новый год: Индия

Никакой елки и шампанского: 5 стран в которых не отмечают Новый год https://www.instagram.com/pinterestindia

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В Индии также отсутствует понятие праздника в честь прихода нового года. 1 января - официальный рабочий день. В Индии всего три государственных праздника: День независимости, День Республики и День рождения Ганди. Правда, иностранцы-туристы и проживающие европейцы в Индии все-таки отмечает Новый год, но на неофициальном уровне.

В каких странах не отмечают Новый год: Иран

В Исламской Республике Иран придерживаются своего летоисчисления, и, как нетрудно догадаться, Новый год здесь официальным праздником не является. Они отмечают свой «новый год» - Навруз, праздник прихода лета. Встретить Новый год можно, никто вам ничего не сделает, но, при условии, что вы не будете нарушать иранских законов.

В каких странах не отмечают Новый год: Таджикистан

Никакой елки и шампанского: 5 стран в которых не отмечают Новый год freepik.com

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В Таджикистане Новый год начали отмечать с 2017 года, после того как глава Душанбе Рустам Эмомали вернул любимый праздник гражданам. Попытки устанавливать елку, выходить на площадь в костюме Деда Мороза не поддерживалось ни властями, ни религиозными организациями. В 2021 году в Таджикистане отменили любые гуляния и мероприятия в связи с коронавирусом.

В каких странах не отмечают Новый год: Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии — Новый год официально запрещен. Магазинам Саудовской Аравии запрещено 31 декабря и 1 января продавать цветы и подарки, а гражданам — публично выражать радость. Те, кто хочет встретить Новый год, просто выезжают из страны, где этот праздник разрешен. Как правило, это богатые люди, которые могут позволить праздничный вояж.

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