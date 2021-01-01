Психолог и эксперт в межличностных отношениях Роман Свечкоренко дал советы, как не дойти до точки кипения и найти компромисс при выборе места для проведения отпуска.

Как не поссориться с мужем при выборе места для отпуска – советы психолога freepik.com

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Что делать, если супруг хочет один вид отпуска, а жена кардинально другой.

Специально для Ivona психолог Роман Свечкоренко поделился своим профессиональным мнение на эту актуальную тему.

Психолог и эксперт в межличностных отношениях Роман Свечкоренко Фото из личного архива

Любые взаимоотношения достаточно хрупкая конструкция. Самый хороший способ не доводить до абсурда - это разговор. У всех людей есть личные интересы, предпочтения, ценности и принципы, поэтому, в контексте двух людей, всегда стоит учитывать предпочтение двух сторон.

Если ваш мужчина хочет провести отпуск и отдых более активным способом, например в Карпатах, а вы в свою очередь предпочитаете прогулку по красивому городу Львов, есть конечно вариант каждому удовлетворить исключительно свои потребности, но таким образом, вы скорее только усугубите ситуацию, когда кто-то начнет манипулировать и подавлять другого партнера. Конечно же, тут стоит искать компромисс, и компромисс должен быть такой, чтобы каждый осознавал, что идет «на встречу» ради своего любимого человека.

Как не поссориться с мужем при выборе места для отпуска – советы психолога freepik.com

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Если речь идет об активном отдыхе, например лыжах, которые очень любит ваш мужчина, попробуйте хотя бы раз уступить и попытаться понять в чем его интерес, и встать на лыжи. Вдруг вам понравится и больше такой проблемы не будет.

В качестве его встречных действий, обсудите сразу факт того, что после нескольких дней активного отдыха, как хочет он, вы поедете и отдохнете в вашем любимом формате. Когда вы пойдете вы оба пойдете на встречу, будет особое чувство сближения и поверьте, от этого тоже можно получать удовольствие.

Как не поссориться с мужем при выборе места для отпуска – советы психолога freepik.com

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Компромисс – хорошая цель в отношениях, достигнув которую вы уменьшите свой внутренний эгоизм и точно начнете лучше понимать своего партнера. Но никогда не забывайте о своих личных границах, если то, что вам предлагает ваш партнер полностью противоречит вашим ценностям, вы не только имеете право, вы обязаны сказать об этом, только всегда обосновываете вашу позицию и объясняйте развернуто причины отказа.

Как не поссориться с мужем при выборе места для отпуска – советы психолога freepik.com

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Разговор дает возможность услышать друг друга. Формулируйте свою позицию без употребления триггеров «ты должен», «ты обязан», а используйте словосочетания отталкиваясь от своих чувств «меня это обидит» «ты мне делаешь этим больно». Научитесь проговорить свои чувства, а не ставить ультиматум.

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