Если оливье приелось: ТОП-7 способов усовершенствовать любимый салат

Необычные вариации одного из главных символов Нового года.

Практически у каждой хозяйки есть свой секрет приготовления самого вкусного новогоднего оливье. Если ваша вариация уже немного вам приелась, а на Новый год хочется необычных вкусовых сочетаний в привычной обстановке, воспользуйтесь советами по усовершенствованию главного салата новогодних застолий, которые собрала для вас Ivona.

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1. Грибы

Этот продукт - отличное дополнение для колбасно-майонезной симфонии оливье. Главное - добавлять грибы последними (в идеале - перед подачей). В целом для оливье подойдут и шампиньоны, обжаренные в сливочном масле. Но вкуснее все же, если вы будете использовать лесные грибы, вроде белых, опят или лисичек. Их неповторимый аромат и тонкий вкус придадут вашему салату необычную, сладковатую нотку.

Если оливье приелось: ТОП-8 способов усовершенствовать любимый салат pinterest.com

2. Яблоко

И непременное зеленое - твердое и сочное. Здесь очень важно не переборщить: на большой тазик (а к Новому году этот салат заготавливается именно такими объемами) достаточно половины крупного или целого средних размеров плода, натертого на крупной терке. За счет светлого цвета мякоти яблоко не будет видно в вашем оливье, зато будет чувствоваться его приятная свежесть и кислинка.

Если оливье приелось: ТОП-8 способов усовершенствовать любимый салат pinterest.com

3. Свежие огурцы

Здесь стоит заметить, что свежими огурцами вовсе не нужно заменять любимые, консервированные, к которым мы так привыкли в оливье. Свежие нужны для того, чтобы скрасить салат освежающей ноткой, поэтому добавлять их нужно к соленым в соотношении 1 к 2: 1 свежий огурец на 2 консервированных. Если соблюдать эту пропорцию, наличие свежего огурца в салате будет не сильно бросаться в глаза, зато ощутимо изменит привычный вкус, причем в лучшую сторону.

Если оливье приелось: ТОП-8 способов усовершенствовать любимый салат pinterest.com

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4. Чеснок

Прежде чем добавлять чеснок в оливье, стоит задуматься, как ваши гости отнесут к острому вкусу и резкому запаху после салата. Если ваша компания не склонна к предрассудкам, смело добавляйте в оливье чеснок (на 3 вареных яйца - один средний зубчик измельченного чеснока). Его можно смешать с майонезом, а можно приправить им салат уже перед подачей.

Если оливье приелось: ТОП-8 способов усовершенствовать любимый салат pinterest.com

5. Фасоль

Красная, белая, черная - решать вам. Фасоль можно брать как консервированную (желательно не в томате), так и отварить самостоятельно. Обычно ее добавляют в сочетании с зеленым горошком 1:1. Впрочем, вы можете заменить его фасолью полностью - от этого салат приобретет более глубокий вкус и дополнительную сытность.

Если оливье приелось: ТОП-8 способов усовершенствовать любимый салат pinterest.com

6. Тофу

Да содрогнутся сейчас спорщики на тему: “Что лучше: курица или колбаса?“, ведь на оливьешную арену выходит ОН: тофу - незаменимый продукт для вегетарианцев и веганов. Если в вашем окружении есть люди, которые стараются избегать употребления мяса и продуктов животного происхождения, это не повод отказываться от праздничного салата - для них можно приготовить персональную порцию веганской вариации оливье, где мясной элемент заменяется соевым сыром.

Если оливье приелось: ТОП-8 способов усовершенствовать любимый салат pinterest.com

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7. Красная рыба

Отличная идея для усовершенствования оливье - заменить колбасу или курицу слабосоленой красной рыбой. Вы получите более мягкий и изысканный вкус салата и множество комплиментов от ваших гостей. К слову, вареную морковь из этой вариации салата лучше исключить, а консервированный горошек - заменить свежим, обжаренным на сливочном масле.

Если оливье приелось: ТОП-8 способов усовершенствовать любимый салат pinterest.com

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