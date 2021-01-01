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Куриный рулет с грибами и фисташками: Рецепт к новогоднему столу

Спецтема: Новый год 2021
10 мин назадКомментариев:0
Мясо получается сочным, ароматным и просто тает во рту!.
Ингредиенты
  • Куриная тушка 1 шт.
  • Шампиньоны 500 г
  • Жареные фисташки 150-200 г
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу
70 мин 6-8 порции
Куриный рулет с грибами и фисташками: Рецепт к новогоднему столу
Куриный рулет с грибами и фисташками: Рецепт к новогоднему столу / freepik.com

Из курицы получаются отличные закуски к праздничному столу. Ivona предлагает вам вариацию на тему куриных рулетиков: с шампиньонами и фисташками. 

Новогодний куриный рулет с грибами и фисташками: Пошаговый рецепт

 

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1. С куриной тушки снять кожу, мясо отделить от костей и нарезать небольшими кусочками

2. Лук очистить, нарезать четвертькольцами. Грибы разрезать пополам, затем - пластинками.

3. Обжарить лук и грибы на растительном масле до золотистости. Остудить.

4. Фисташки вынуть из скорлупы, измельчить в ступке или блендере, но чтобы попадались ощутимые кусочки ореха.

5. В глубокой емкости смешать грибы с луком, куриное мясо, фисташки. Добавить соль, перец (другие приправы - по желанию), тщательно перемешать.

Куриный рулет с грибами и фисташками: Рецепт к новогоднему столу
Куриный рулет с грибами и фисташками: Рецепт к новогоднему столу
freepik.com

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6. Выложить начинку на куриную кожу, сформировать рулетики, перевязать ниткой.

7. Каждый рулет обернуть в фольгу, тщательно зафиксировать концы, чтобы жидкость не вытекала из рулета. 

8. Куриные рулеты запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 50 минут.

9. Рулетам в фольге дать остыть до комнатной температуры, затем отправить в холодильник на 1-2 часа.

10. Рулеты вынуть из фольги, перед подачей нарезать пластинками.

Куриный рулет с грибами и фисташками: Рецепт к новогоднему столу
Куриный рулет с грибами и фисташками: Рецепт к новогоднему столу
freepik.com

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Источник: ivona)bigmir.net

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