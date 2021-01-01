Как приготовить вкусный салат из моллюсков за считанные минуты?

Салат с мидиями: ТОП-5 рецептов к Новому году 2021 freepik.com

Мидии вкусны не только как самостоятельная закуска, они также являются уникальным ингредиентом для аппетитных салатов. Лучшими рецептами салатов из мидий к Новому году 2021 делится с вами Ivona.

Салат с мидиями и яйцом

Ингредиенты: мидии (варено-замороженные; 200 г), яйцо куриное вареное (3 шт.), огурцы свежие (2 шт.), зеленый лук, свежий укроп, майонез, соль и черный перец - по вкусу.

Салат с мидиями и яйцом: рецепт freepik.com

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Мидии разморозить, отварить в подсоленной воде 3-5 минут, слить воду, обсушить, дать остыть. Яйцо и огурец нарезать кубиками, нашинковать лук и укроп, мидии разрезать на две части. Смешать ингредиенты в салатнице, добавить майонез, специи, тщательно перемешать.

Салат из пекинской капусты с мидиями

Ингредиенты: мидии маринованные (400 г), пекинская капуста (средняя, 1 шт.), яйцо куриное вареное (2 шт.), морковь (1 шт.), лук репчатый (1 шт.), сыр твердый (50 г), оливковое масло (1 ст. л.), уксус (1 ч. л.), сахар (1 ч. л.), соль и приправы - по вкусу.

Салат из пекинской капусты с мидиями: рецепт pinterest.com

Морковь натереть на терке, лук нарезать четвертькольцами. Обжарить на растительном масле до золотистости, добавить уксус, сахар, соль, пряности (по вкусу: черный перец, мускатный орех, кардамон, гвоздику, лавровый лист). Остудить овощи. Нашинковать пекинскую капусту, смешать с луком и морковью. Нарезать яйца кубиками, натереть на крупное терке сыр, всыпать к остальным ингредиентам. Мидии вынуть из масла и рассола, добавить их в салат. Добавить оливковое масло и соль по вкусу. Салат перемешать.

Салат с мидиями и болгарским перцем

Ингредиенты: мидии в масле (400 г), красный лук (1 шт.), красный болгарский перец (2 шт.), зелень, тимьян и соль - по вкусу.

Салат с мидиями и болгарским перцем: рецепт pinterest.com

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Болгарский перец вымыть, очистить от семян и перегородок, нарезать кубиком. Некрупным кубиком также нарезать лук. Нашинковать зелень. Соединить ингредиенты в глубокой емкости, добавить мидии, соль и тимьян, заправить маслом из-под мидий. Тщательно перемешать. Подавать порционно в креманках или на салатном листе.

Винегрет из мидий с грибами

Ингредиенты: маринованные мидии (300 г), свекла вареная (1 шт.), отварной картофель (3 шт.), вареная морковь (1 шт.), маринованные грибы (на ваш вкус; 150-200 г), лук репчатый (1 шт.), зеленый лук, соль, черный перец, оливковое масло.

Винегрет из мидий с грибами: рецепт pinterest.com

Отварные овощи и лук нарезать небольшим кубиком, грибы - пластинками, мидии разрезать пополам. Смешать с нашинкованным зеленым луком, добавить соль, черный молотый перец, заправить оливковым маслом.

Теплый салат с мидиями и фасолью

Ингредиенты: мидии (варено-замороженные; 200 г), красный болгарский перец (1 шт.), красный острый перец (1 шт.), морковь (1 шт.), чеснок (4 зубчика), лук репчатый (1 шт.), помидор (1 шт.), фасоль красная консервированная (1 банка), оливковое масло (2 ст. л.), бальзамический уксус, черный перец и соль - по вкусу.

Теплый салат с мидиями и фасолью: рецепт freepik.com

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Чеснок очистить, зубчики слегка расплющить, выложить на разогретую сковороду с оливковым маслом. Обжаривать, пока чеснок не начнет румяниться и появится приятный запах. Вынуть чеснок из сковороды. В масло выложить морковь, нарезанную кубиком, обжаривать 2-3 минуты. Добавить к моркови нарезанный полукольцами лук, обжарить еще 2-3 минуты. Болгарский перец очистить от плодоножки, семян и перегородки, нарезать тонкими полосками, добавить к луку и моркови, обжаривать, постоянно помешивая около 10 минут на слабом огне. Мелко нарезать острый красный перец, всыпать к овощам, добавит соль и черный молотый перец, тушить под крышкой 5-6 минут. Добавить промытую красную фасоль без рассола, продолжать тушить еще 5 минут. С помидора снять кожуру, удалить семена, нарезать некрупными ломтиками, добавить в сковороду, тушить, помешивая, 5 минут. Мидии разморозить, отварить в подсоленной воде 3-5 минут, выложить в сковороду к овощам. Перемешать теплый салат, и тушить 5 минут под крышкой на слабом огне. Снять сковороду с плиты, крышку не открывать. Подавать салат с мидиями и фасолью теплым, политым несколькими каплями бальзамического уксуса (можно заменить на красный, винный).

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