ТОП-9 вкусных коктейлей на Новый год 2021: алкогольные, безалкогольные, детские

Смешайте новогоднее чудо в бокале!

Напитки тоже могут быть праздничными! Порадуйте гостей и близких вкусными коктейлями на Новый год. Лучшие рецепты 2021 года собрала для вас Ivona.

Алкогольные коктейли на Новый год 2021

Розовая мимоза

Розовая мимоза pinterest.com

Ингредиенты:

сахар

грейпфрутовый сок

шампанское (брют).

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Приготовление : Подкрасьте сахар пищевым красителем розового цвета или свекольным соком. Высыпьте его в блюдце. Окуните фужеры для шампанского в воду, чтобы смочить ободок, затем обмакните в сахар. Добавьте грейпфрутовый сок (1/2 фужера) и долейте шампанское.

Пьяный снеговик

Пьяный снеговик pinterest.com

Ингредиенты (на 5 порций):

1 стакан водки

1 стакан Просекко

1/2 стакана Блю Кюрасао

1/2 стакана лимонада

6 стаканов льда

Долька лимона

Сахар.

Приготовление: В блендере смешать водку, лед, блю кюрасао, просекко и лимонад до однородности. Смочите ободок бокала лимонным соком, обмакните в сахар. Разложите ложкой коктейль по бокалам.

Молочный пунш

Молочный пунш pinterest.com

Ингредиенты (на 4 порции):

1 ст. ложки сахара с корицей

ванильное мороженное

1 стакан виски

1 ч. ложка ванильного сахара

1 ч. ложка меда

молотая корица

карамельный топпинг

взбитые сливки.

Приготовление: В блендере смешайте мороженое, бурбон, ваниль, мед и корицу и взбейте до однородной массы. Окуните ободок бокала в карамельный топпинг, затем - в смесь сахара с корицей. Разлейте коктейль по бокалам, украсьте взбитыми сливками и молотой корицей.

Безалкогольные новогодние коктейли 2021

Безалкогольный ананасовый мохито

Безалкогольный ананасовый мохито pinterest.com

Ингредиенты:

10 свежих листьев мяты + немного для украшения

100 г коричневого сахара

1/4 стакана ананасового сока

1 лайм, сок

1/2 стакана минеральной воды.

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Приготовление: В коктейльном шейкере смешайте листья мяты с коричневым сахаром. Добавьте ананасовый сок, сок лайма и лед, и энергично встряхивайте в течение 15 секунд. Перелейте в высокий стакан, наполненный льдом, и добавьте минералку. Украсить веточкой мяты.

Безалкогольная зимняя сангрия

Безалкогольная зимняя сангрия pinterest.com

Ингредиенты:

1 груша, нарезанная кубиками

1 апельсин, нарезанный

1 стакан свежей клюквы

1/4 стакана свежей малины

2 стакана ананасового сока

2 стакана клюквенного сока

1 2-литровая бутылка имбирный лимонад.

Приготовление: Смешайте все ингредиенты, кроме имбирного эля, в большом кувшине. При желании оставьте в холодильнике на 1-4 часа, чтобы ароматы смешались. Добавьте охлажденный имбирный лимонад перед подачей.

Полька-мэн

Полька-мэн pinterest.com

Ингредиенты:

1 клубника

7.5 мл сахарного сиропа

15 мл ванильного сиропа

15 мл лимонного сока

15 мл колд брю

30 г грейпфрутового сока

30 г ананасового сока

Тоник.

Приготовление: Разомните клубнику в шейкере, добавьте лед и все ингредиенты, кроме тоника. Энергично взболтайте, затем перелейте в стакан. Влейте тоник и украсьте бокал клубникой.

Детские коктейли на Новый год 2021

Праздничный снежный пунш

Праздничный снежный пунш pinterest.com

Ингредиенты (на 10 порций):

1 стакан свежевыжатого лимонного сока

5 спелых бананов

3/4 стакана сахара

1 стакан молока

1 стакан сливок

1 литр лимонада

ванильное мороженное

1/2 стакана кокосовой стружки

сахарный сироп

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Приготовление: Поместите лимонный сок, бананы и сахар в блендер, накройте крышкой и перемешайте до однородной массы. Добавьте молоко и сливки, накройте крышкой и взбивайте до однородности. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 1 час. Непосредственно перед подачей перелейте смесь в чашу для пунша. Вмешайте соду и сверху выложите шариками мороженое. Окуните ободки бокалов в сахарный сироп, затем в кокосовую стружку.

Арнольд Палмер

Арнольд Палмер pinterest.com

Ингредиенты:

лед

250 мл холодного черного чая

75 мл лимонада.

Приготовление: Высокий стакан заполнить наполовину льдом, влить лимонад, затем - черный чай. Если коктейль получился недостаточно сладким, добавьте немного сахарного сиропа.

Ширли Темпл

Ширли Темпл pinterest.com

Ингредиенты (на 4 порции):

лед

4 стакана лимонада

1 лайм (сок)

4 ч. ложки гренадина

коктейльные вишенки.

Приготовление: Смешайте лимонад с лаймовым соком. Заполните бокалы полностью льдом. разлейте лимонад с соком по бокалам. Влейте гренадин (смешивать не нужно). Украсьте напиток коктейльной вишенкой.

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