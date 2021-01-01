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ТОП-9 вкусных коктейлей на Новый год 2021: алкогольные, безалкогольные, детские

Спецтема: Новый год 2021
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Смешайте новогоднее чудо в бокале!
ТОП-9 вкусных коктейлей на Новый год 2021: алкогольные, безалкогольные, детские
ТОП-9 вкусных коктейлей на Новый год 2021: алкогольные, безалкогольные, детские
freepik.com

Напитки тоже могут быть праздничными! Порадуйте гостей и близких вкусными коктейлями на Новый год. Лучшие рецепты 2021 года собрала для вас Ivona.

Алкогольные коктейли на Новый год 2021

 

  • Розовая мимоза

Розовая мимоза
Розовая мимоза
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Ингредиенты:

  • сахар
  • грейпфрутовый сок
  • шампанское (брют).

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Приготовление: Подкрасьте сахар пищевым красителем розового цвета или свекольным соком. Высыпьте его в блюдце. Окуните фужеры для шампанского в воду, чтобы смочить ободок, затем обмакните в сахар. Добавьте грейпфрутовый сок (1/2 фужера) и долейте шампанское.

  • Пьяный снеговик

Пьяный снеговик
Пьяный снеговик
pinterest.com

Ингредиенты (на 5 порций):

  • 1 стакан водки
  • 1 стакан Просекко
  • 1/2 стакана Блю Кюрасао
  • 1/2 стакана лимонада
  • 6 стаканов льда
  • Долька лимона
  • Сахар.

Приготовление: В блендере смешать водку, лед, блю кюрасао, просекко и лимонад до однородности. Смочите ободок бокала лимонным соком, обмакните в сахар. Разложите ложкой коктейль по бокалам.

  • Молочный пунш

Молочный пунш
Молочный пунш
pinterest.com

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1 ст. ложки сахара с корицей
  • ванильное мороженное
  • 1 стакан виски
  • 1 ч. ложка ванильного сахара
  • 1 ч. ложка меда
  • молотая корица
  • карамельный топпинг
  • взбитые сливки.

Приготовление: В блендере смешайте мороженое, бурбон, ваниль, мед и корицу и взбейте до однородной массы. Окуните ободок бокала в карамельный топпинг, затем - в смесь сахара с корицей. Разлейте коктейль по бокалам, украсьте взбитыми сливками и молотой корицей.

Безалкогольные новогодние коктейли 2021

 

  • Безалкогольный ананасовый мохито

Безалкогольный ананасовый мохито
Безалкогольный ананасовый мохито
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 10 свежих листьев мяты + немного для украшения
  • 100 г коричневого сахара
  • 1/4 стакана ананасового сока
  • 1 лайм, сок
  • 1/2 стакана минеральной воды.

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Приготовление: В коктейльном шейкере смешайте листья мяты с коричневым сахаром. Добавьте ананасовый сок, сок лайма и лед, и энергично встряхивайте в течение 15 секунд. Перелейте в высокий стакан, наполненный льдом, и добавьте минералку. Украсить веточкой мяты.

  • Безалкогольная зимняя сангрия

Безалкогольная зимняя сангрия
Безалкогольная зимняя сангрия
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 1 груша, нарезанная кубиками
  • 1 апельсин, нарезанный
  • 1 стакан свежей клюквы
  • 1/4 стакана свежей малины
  • 2 стакана ананасового сока
  • 2 стакана клюквенного сока
  • 1 2-литровая бутылка имбирный лимонад.

Приготовление: Смешайте все ингредиенты, кроме имбирного эля, в большом кувшине. При желании оставьте в холодильнике на 1-4 часа, чтобы ароматы смешались. Добавьте охлажденный имбирный лимонад перед подачей.

  • Полька-мэн

Полька-мэн
Полька-мэн
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 1 клубника
  • 7.5 мл сахарного сиропа
  • 15 мл ванильного сиропа
  • 15 мл лимонного сока
  • 15 мл колд брю
  • 30 г грейпфрутового сока
  • 30 г ананасового сока
  • Тоник.

Приготовление: Разомните клубнику в шейкере, добавьте лед и все ингредиенты, кроме тоника. Энергично взболтайте, затем перелейте в стакан. Влейте тоник и украсьте бокал клубникой.

Детские коктейли на Новый год 2021

 

  • Праздничный снежный пунш

Праздничный снежный пунш
Праздничный снежный пунш
pinterest.com

Ингредиенты (на 10 порций):

  • 1 стакан свежевыжатого лимонного сока
  • 5 спелых бананов
  • 3/4 стакана сахара
  • 1 стакан молока
  • 1 стакан сливок
  • 1 литр лимонада
  • ванильное мороженное
  • 1/2 стакана кокосовой стружки
  • сахарный сироп

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Приготовление: Поместите лимонный сок, бананы и сахар в блендер, накройте крышкой и перемешайте до однородной массы. Добавьте молоко и сливки, накройте крышкой и взбивайте до однородности. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 1 час. Непосредственно перед подачей перелейте смесь в чашу для пунша. Вмешайте соду и сверху выложите шариками мороженое. Окуните ободки бокалов в сахарный сироп, затем в кокосовую стружку.

  • Арнольд Палмер

Арнольд Палмер
Арнольд Палмер
pinterest.com

Ингредиенты:

  • лед
  • 250 мл холодного черного чая
  • 75 мл лимонада.

Приготовление: Высокий стакан заполнить наполовину льдом, влить лимонад, затем - черный чай. Если коктейль получился недостаточно сладким, добавьте немного сахарного сиропа. 

  • Ширли Темпл

Ширли Темпл
Ширли Темпл
pinterest.com

Ингредиенты (на 4 порции):

  • лед
  • 4 стакана лимонада
  • 1 лайм (сок)
  • 4 ч. ложки гренадина
  • коктейльные вишенки.

Приготовление: Смешайте лимонад с лаймовым соком. Заполните бокалы полностью льдом. разлейте лимонад с соком по бокалам. Влейте гренадин (смешивать не нужно). Украсьте напиток коктейльной вишенкой.

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Источник: ivona)bigmir.net

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