ТОП-9 вкусных коктейлей на Новый год 2021: алкогольные, безалкогольные, детские
Напитки тоже могут быть праздничными! Порадуйте гостей и близких вкусными коктейлями на Новый год. Лучшие рецепты 2021 года собрала для вас Ivona.
Алкогольные коктейли на Новый год 2021
- Розовая мимоза
Ингредиенты:
- сахар
- грейпфрутовый сок
- шампанское (брют).
Читай также: Освежающая сангрия: ТОП-5 необычных рецептов напитка
Приготовление: Подкрасьте сахар пищевым красителем розового цвета или свекольным соком. Высыпьте его в блюдце. Окуните фужеры для шампанского в воду, чтобы смочить ободок, затем обмакните в сахар. Добавьте грейпфрутовый сок (1/2 фужера) и долейте шампанское.
- Пьяный снеговик
Ингредиенты (на 5 порций):
- 1 стакан водки
- 1 стакан Просекко
- 1/2 стакана Блю Кюрасао
- 1/2 стакана лимонада
- 6 стаканов льда
- Долька лимона
- Сахар.
Приготовление: В блендере смешать водку, лед, блю кюрасао, просекко и лимонад до однородности. Смочите ободок бокала лимонным соком, обмакните в сахар. Разложите ложкой коктейль по бокалам.
- Молочный пунш
Ингредиенты (на 4 порции):
- 1 ст. ложки сахара с корицей
- ванильное мороженное
- 1 стакан виски
- 1 ч. ложка ванильного сахара
- 1 ч. ложка меда
- молотая корица
- карамельный топпинг
- взбитые сливки.
Приготовление: В блендере смешайте мороженое, бурбон, ваниль, мед и корицу и взбейте до однородной массы. Окуните ободок бокала в карамельный топпинг, затем - в смесь сахара с корицей. Разлейте коктейль по бокалам, украсьте взбитыми сливками и молотой корицей.
Безалкогольные новогодние коктейли 2021
- Безалкогольный ананасовый мохито
Ингредиенты:
- 10 свежих листьев мяты + немного для украшения
- 100 г коричневого сахара
- 1/4 стакана ананасового сока
- 1 лайм, сок
- 1/2 стакана минеральной воды.
Читай также: ТОП-14 напитков, которые избавят вас от похмелья
Приготовление: В коктейльном шейкере смешайте листья мяты с коричневым сахаром. Добавьте ананасовый сок, сок лайма и лед, и энергично встряхивайте в течение 15 секунд. Перелейте в высокий стакан, наполненный льдом, и добавьте минералку. Украсить веточкой мяты.
- Безалкогольная зимняя сангрия
Ингредиенты:
- 1 груша, нарезанная кубиками
- 1 апельсин, нарезанный
- 1 стакан свежей клюквы
- 1/4 стакана свежей малины
- 2 стакана ананасового сока
- 2 стакана клюквенного сока
- 1 2-литровая бутылка имбирный лимонад.
Приготовление: Смешайте все ингредиенты, кроме имбирного эля, в большом кувшине. При желании оставьте в холодильнике на 1-4 часа, чтобы ароматы смешались. Добавьте охлажденный имбирный лимонад перед подачей.
- Полька-мэн
Ингредиенты:
- 1 клубника
- 7.5 мл сахарного сиропа
- 15 мл ванильного сиропа
- 15 мл лимонного сока
- 15 мл колд брю
- 30 г грейпфрутового сока
- 30 г ананасового сока
- Тоник.
Приготовление: Разомните клубнику в шейкере, добавьте лед и все ингредиенты, кроме тоника. Энергично взболтайте, затем перелейте в стакан. Влейте тоник и украсьте бокал клубникой.
Детские коктейли на Новый год 2021
- Праздничный снежный пунш
Ингредиенты (на 10 порций):
- 1 стакан свежевыжатого лимонного сока
- 5 спелых бананов
- 3/4 стакана сахара
- 1 стакан молока
- 1 стакан сливок
- 1 литр лимонада
- ванильное мороженное
- 1/2 стакана кокосовой стружки
- сахарный сироп
Читай также: Домашний сливочный ликер за 10 минут: как приготовить
Приготовление: Поместите лимонный сок, бананы и сахар в блендер, накройте крышкой и перемешайте до однородной массы. Добавьте молоко и сливки, накройте крышкой и взбивайте до однородности. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 1 час. Непосредственно перед подачей перелейте смесь в чашу для пунша. Вмешайте соду и сверху выложите шариками мороженое. Окуните ободки бокалов в сахарный сироп, затем в кокосовую стружку.
- Арнольд Палмер
Ингредиенты:
- лед
- 250 мл холодного черного чая
- 75 мл лимонада.
Приготовление: Высокий стакан заполнить наполовину льдом, влить лимонад, затем - черный чай. Если коктейль получился недостаточно сладким, добавьте немного сахарного сиропа.
- Ширли Темпл
Ингредиенты (на 4 порции):
- лед
- 4 стакана лимонада
- 1 лайм (сок)
- 4 ч. ложки гренадина
- коктейльные вишенки.
Приготовление: Смешайте лимонад с лаймовым соком. Заполните бокалы полностью льдом. разлейте лимонад с соком по бокалам. Влейте гренадин (смешивать не нужно). Украсьте напиток коктейльной вишенкой.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил