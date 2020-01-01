Антипохмельные коктейли и народные средства.

ТОП-14 напитков, которые избавят вас от похмелья pinterest.com

От похмельного синдрома после бурной вечеринки каждый человек страдал хотя бы единожды. Головная боль, тошнота, общая слабость, тремор рук и мысли о том, что больше никогда и близко к алкоголю не подойдешь - это лишь часть симптомов, которые сопровождают похмелье. Избавиться от него можно медикаментозно, а можно - воспользоваться народными средствами, которые, впрочем, справляются с этим недугом не хуже. Какие напитки могут избавить вас от похмелья, расскажет Ivona.

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Чем НЕЛЬЗЯ лечить похмелье?

Алкоголем (“клин клином“ - один из самых худших вариантов)

Чаем (вызывает тяжесть в желудке и продлевает опьянение)

Походом в баню или горячей ванной (такие водные процедуры увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что значительно усугубляет последствия похмелья).

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Лучшие средства от похмелья в домашних условиях

Кисломолочные напитки

Молочная кислота положительно влияет на метаболизм человека и ускоряет выведение токсичных веществ из организма. При похмелье советуют пить кефир, ряженку, йогурты, айран или сыворотку.

Бульоны

Мясные бульоны “запускают“ работу кишечника, унимают боли и ощущение тяжести в желудке и заглушают аппетит.

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Фруктовые и овощные соки

Специалисты советуют не употреблять их в большом количестве в чистом виде, а разбавлять их водой (особенно это касается цитрусовых). Глюкоза, фруктовые кислоты и полезные соли помогают восстановить функции пищеварительной системы и прекрасно устраняют последствия похмелья.

Напитки от похмелья pinterest.com

Рассолы

Благодаря высокому содержанию калия, магния, аскорбиновой и янтарной кислоты, рассолы отлично восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме и значительно облегчают похмельный синдром.

Медовый напиток

В 100 мл чистой простой воды разбавьте 3 чайные ложки меда и 1 чайную ложку свежего лимонного сока.

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Мятный чай

Сухие листья мяты заварить горячей водой, настаивать около получаса. Подсластить отвар можно чайной ложкой меда, пить горячим.

Напитки от похмелья pinterest.com

Коричный отвар

Эта специя, которую мы все же привыкли чаще видеть в выпечке, а не в трясущихся похмельных руках, прекрасно справляется с приступами тошноты. Заварить корицу необходимо с вечера, чтобы за ночь она настоялась. Использовать лучше всего целые палочки, но и молотые тоже подойдут. Заливать необходимо горячей водой, пить настой - холодным и мелкими глоточками.

Кофе с коньяком и лимоном

Заварите крепкий черный кофе, влейте в чашку 3 столовых ложки коньяка, отожмите и добавьте 2-3 дольки лимона. Кофейный напиток пейте горячим. От курения лучше воздержаться.

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Антипохмельные коктейли

Апельсиновый коктейль от похмелья

Йогурт (можно заменить кефиром или ряженкой) и апельсиновый сок смешивается в стакане в пропорции 1:1. Затем в коктейль вливают 4 ст. л. сока имбиря и 3 ст. л. лимонного сока.

Антипохмельные коктейли pinterest.com

Банановый коктейль от похмелья

Рецепт, пришедший к нам из далекой Британии. В блендере смешивают: 2 средних банана без кожуры, 200 мл молока и 2 чайные ложки меда. Все ингредиенты взбиваются до состояния йогурта, коктейль пьется медленно, маленькими глотками.

Французский антипохмельный коктейль

Белое сухое вино разбавьте газированной водой (в пропорции 1:1; рекомендуемая пропорция 100 мл на 100 мл), и добавьте 2-3 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока. После смешивания коктейль пьется залпом.

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Антипохмельный коктейль по-баварски

Томатный сок (80 мл) смешивают с рассолом или соком от квашеной капусты (100 мл) и молотым тмином (1 ч. л.). Получившийся коктейль рекомендуют пить охлажденным.

Антипохмельные коктейли pinterest.com

Коктейль “Лас-Вегас“

В стакан, на три четверти заполненный томатным соком, добавьте 2 ст. л. жидких сливок (чем жирнее, тем лучше) и одно сырое яйцо. Посолите, поперчите, приправьте мускатным орехом. Перебейте коктейль в блендере, и выпейте залпом.

Антипохмельный коктейль “Витаминный“

Свежие морковь, сельдерей и лимон выжать, и смешать сок с перебитой (или мелко нарезанной мятой). Коктейль можно приготовить заранее перед мероприятием, после которого у вас вероятней всего будет похмелье. Хранить в холодильнике. Для заготовки “впрок“ не годится.

Антипохмельные коктейли pinterest.com

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