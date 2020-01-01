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Домашний сливочный ликер за 10 минут: как приготовить

Сегодня, 14:20Комментариев:0
Рецепт ликера со сливками и яичными желтками, который запросто можно приготовить дома.
Ингредиенты
  • Водка 400 мл.
  • Сливки (20%) 200 мл.
  • Сахар ½ ст.
  • Ванильный сахар 25 г.
  • Яичные желтки 2 шт.
Домашний сливочный ликер за 10 минут: как приготовить
Домашний сливочный ликер за 10 минут: как приготовить / pinterest

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Ликеры известны со времен Средневековья. Во многих королевствах пытались соединить разные ингредиенты, чтобы получить напиток, который поможет сохранить здоровье. Нередко в основу клали лекарственные травы, фрукты и ягоды. Готовят ликеры по сей день, а людям напиток нравится за натуральность, неповторимый вкус и аромат. 

Довольно просто приготовить ликер в домашних условиях. При этом, если использовать разные ингредиенты, крепость напитка также будет отличаться. Обычно различают крем ликер (очень густой), десертный ликер и крепкий ликер, которые напоминают домашние настойки. За основу берут спирт или водку, на которых кроме фруктов и ягод, трав и кореньев, настаивают молочные продукты, яйца.

Один из самых популярных в мире ликеров - Бейлиз или кремовый сливочный ликер. Его готовят из сгущенки, яиц и кофе. Пользуется спросом среди дам и итальянский Лимончелло. Мы советуем приготовить молочный ликер за 10 минут. Именно быстрота приготовления и является изюминкой напитка. 

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Приготовление:

  1. Отделить белки от желтков.
  2. Соединить желтки с сахаром, взбить миксером на средней скорости до полного растворения сахара. 
  3. Добавить ванильный сахар и сливки. Тщательно перемешать. 
  4. Влить тонкой струйкой водку, не прекращая, взбивать миксером на низкой скорости до получения однородной жидкости без кристалликов сахара. 
  5. Перелить в бутылку, в которой он будет подаваться и сразу же подать.

Ранее мы публиковали ТОП-5 рецептов домашнего ликера. 

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Теги:ликер,домашние ликеры,спиртное напитки,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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