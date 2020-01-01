Домашний сливочный ликер за 10 минут: как приготовить

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Ликеры известны со времен Средневековья. Во многих королевствах пытались соединить разные ингредиенты, чтобы получить напиток, который поможет сохранить здоровье. Нередко в основу клали лекарственные травы, фрукты и ягоды. Готовят ликеры по сей день, а людям напиток нравится за натуральность, неповторимый вкус и аромат.
Довольно просто приготовить ликер в домашних условиях. При этом, если использовать разные ингредиенты, крепость напитка также будет отличаться. Обычно различают крем ликер (очень густой), десертный ликер и крепкий ликер, которые напоминают домашние настойки. За основу берут спирт или водку, на которых кроме фруктов и ягод, трав и кореньев, настаивают молочные продукты, яйца.
Один из самых популярных в мире ликеров - Бейлиз или кремовый сливочный ликер. Его готовят из сгущенки, яиц и кофе. Пользуется спросом среди дам и итальянский Лимончелло. Мы советуем приготовить молочный ликер за 10 минут. Именно быстрота приготовления и является изюминкой напитка.
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Приготовление:
Ранее мы публиковали ТОП-5 рецептов домашнего ликера.
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