Закуски на Новый год 2021: ТОП-5 оригинальных рецептов

Необычные закуски с привкусом праздника.

Побалуйте своих близких разнообразием и необычными вкусовыми сочетаниями, приготовьте на Новый год 2021 закуски, рецепты которых подобрала для вас Ivona.

Канапе с беконом и черносливом

Ингредиенты: ржаной хлеб, бекон (сырокопченый или варено-копченый) или грудинка, чернослив вяленый, оливки и маслины (без косточки), чеснок.

Закуски на Новый год 2021: Канапе с беконом и черносливом pinterest.com

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Чернослив размочить в воде, вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Обернуть каждую сливу полоской бекона, закрепить его зубочисткой. Форму для выпекания смазать оливковым маслом, чернослив в беконе присолить и приперчить по вкусу, и выложить в форму. Выпекать в духовке 7-10 минут до золотистости бекона. Вынуть из формы чернослив, стопившийся жир вылить на сковородку. Ржаной хлеб нарезать порционными ломтиками, обжарить на жире от чернослива в беконе до золотистости. Еще горячий хлеб натереть зубчиком чеснока. Сформировать канапе: сначала хлеб, потом чернослив в беконе, затем маслина или оливка. Скрепить канапе нарядной шпажкой.

Пинчос с анчоусами и фаршированным яйцом

Ингредиенты: яйцо куриное (3 шт.), багет, крабовые палочки (3 шт.), филе анчоуса, майонез, оливковое масло, оливки, свежий огурец, соль и перец - по вкусу.

Закуски на Новый год 2021: Пинчос с анчоусами и фаршированным яйцом pinterest.com

Яйца отварить вкрутую, очистить от кожуры, разрезать вдоль. Вынуть желтки. Размять их вилкой, смешать с крабовыми палочками, филе анчоуса, оливками без косточек и специями. Добавить майонез и перебить в блендере ингредиенты до однородности. Багет нарезать на порционные кусочки и слегка обжарить на чайной ложке оливкового масла. На обжаренный багет выложить ломтик свежего огурца, половинки яиц начинить, украсить кружочком огурца и половинкой филе анчоуса, скрепить пинчос шпажкой. Анчоус можно заменить любой другой соленой рыбой на ваше усмотрение.

Горячая закуска с сыром камамбер

Ингредиенты: сыр камамбер (бри или дор блю; 200 г), свежий имбирь, смесь перцев (1/4 ч. л.), сахар (1/2 ч. л.), ядра грецкого ореха (2 шт.), оливковое масло (3 ст. л.), черника (100 г), мед (1 ч. л.), бальзамический уксус (15 мл), красное вино (30 мл), лавровый лист (1 шт.), гвоздика (3 шт.), розмарин, песочные тарталетки (10 шт.).

Закуски на Новый год 2021: Горячая закуска с сыром камамбер pinterest.com

В емкости смешать оливковое масло, сахар и смесь перцев. Орехи обжарить, раздробить ножом, добавить к маслу со специями. Имбирь нарезать мелкими кусочками, выдавить из него 2 чайные ложки сока, влить туда же. Перемешать все ингредиенты, и дать заправке настояться. Нарезать камамбер порционными кусочками так, чтобы они помещались в тарталетку, но не занимали все пространство. Выложить сыр в тарталетки, в каждую тарталетку добавить по 1 ч. л. заправки (с мякотью). Противень выстелить пергаментной бумагой, переложить на него тарталетки. Духовку разогреть до 180 градусов. Чернику, мед, уксус, вино, лавровый лист, розмарин и гвоздику выложить в сотейник, ступкой слегка придавить ягоды, чтобы пустили сок. На среднем огне проварить черничный соус, постоянно помешивая, 8-10 минут. Из соуса вынуть лавровый лист, остудить. Когда черничный соус будет готов, отправить в нее тарталетки с сыром и заправкой на 5 минут до расплавления сыра. На горячие тарталетки выложить черничный соус. Закуску можно подавать в горячем и холодном виде.

Шпинатный рулет с лососем

Ингредиенты: яйцо куриное (3 шт.), шпинат (400 г), сливки (100 г), творожный сыр (200 г), лимонный сок (30 мл), красная рыба (слабосоленая; 300 г), свежий базилик, соль и перец - по вкусу.

Закуски на Новый год 2021: Шпинатный рулет с лососем pinterest.com

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Измельчить в блендере шпинат до состояния пюре, смешать с яичными желтками, сливками, соль и перцем, взбить. В желточно-шпинатную смесь добавить взбитые до плотности белки. Перемешать до однородности. Противень застелить пергаментной бумагой, по ней равномерно распределить яично-шпинатную массу. Выпекать в духовке около 20 минут до появления плотной корочки золотистого цвета. Пока яичный корж остывает, нарубить мелко шпинат, смешать его с сыром, лимонным соком, перцем и солью. Равномерно распределить сырную массу по остывшему коржу, сверху выложить ломтики красной рыбы. Свернуть плотный рулет, обернуть его в пищевую пленку и остужать в холодильнике минимум 1 час перед подачей. Подавать рулет, нарезанный ломтиками, толщиной приблизительно в 2 см.

Карловарский копченый рулет

Ингредиенты: свинина (мякоть; 400 г), шпик (40 г), копченое мясо (на ваш вкус; 40 г), сливочное масло (2 ст. л.), соленые огурцы (2 шт.), яйцо куриное (2 шт.), копченая паприка, соль и перец - по вкусу.

Закуски на Новый год 2021: Карловарский копченый рулет pinterest.com

Свиную мякоть распластовать вдоль волокон, чтобы получился кусок в 2 раза больше изначального размера. Мясо посолить, поперчить, добавить паприку, и равномерно отбить. На отбивную выложить тонкие (почти прозрачные) пластинки сала и ломтики копченого мяса. На сливочном масле из взбитых яиц пожарить в сковороде яичные блины, остудить их, выложить поверх мяса. Соленые огурцы нарезать брусочками или пластинками и также равномерно распределить по поверхности мяса. Свернуть плотный рулет, перевязать его ниткой (особенно середину и края), чтобы начинка не выпадала. На горячей сковороде обжарить рулет с обеих сторон в течение 10 минут. Выложить рулет в форму для запекания, вылить в нее также натопившийся сок и около 200 мл воды. В таком виде отправить рулет в разогретую духовку, выпекать 60-90 минут. Во время приготовления поливать рулет время от времени мясным соком. К столу подавать, нарезанным ломтиками в горячем или холодном виде.

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