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Освежающая сангрия: ТОП-5 необычных рецептов напитка

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Новые вкусовые сочетания прибавят красок вашему лету!
Освежающая сангрия: ТОП-5 необычных рецептов напитка
Освежающая сангрия: ТОП-5 необычных рецептов напитка
pinterest.com

Сангрия - традиционный испанский освежающий напиток, который готовят из вина и цитрусовых. Ее истори насчитывает более 4 веков, поэтому не удивительно, что со временем из обычного красного вина с фруктами, сангрия получила множество вариаций и превратилась в аппетитный коктейль, который подают в летний период в кафе и ресторанах по всему миру. Ivona предлагает вам самые необычные рецепты сангрии, которые вам непременно захочется повторить в знойный летний денек.

  • Освежающая сангрия с огурцом и мятой

Ингредиенты: зеленый чай (500 мл), сахар (150-200 г), огурец (1 шт.), свежая мята (3-5 веточек), мускатное вино (750 мл).

Освежающая сангрия с огурцом и мятой
Освежающая сангрия с огурцом и мятой
pinterest.com

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Заварите пол-литра зеленого чая (крепость регулируйте по вкусу), растворите в нем сахар, и дайте ему остыть до комнатной температуры. Когда чай остынет, добавьте в него листья мяты и свежий огурец без кожуры, нарезанный кружочками. Чай с огурцом и мятой должен настаиваться в холодильнике минимум 4 часа перед подачей. Затем он смешивается с предварительно охлажденным вином, разбавляется льдом и в таком виде разливается по бокалам. Украсьте напиток веточкой свежей мяты или розмарина.

  • Сангрия с гранатом и персиковым соком

Ингредиенты: белое сухое вино (750 мл), персиковый сок (100-150 мл), минеральная вода или лимонад (350 мл), яблоко (1 шт.), апельсин (1 шт.), гранатовые зерна (150-200 г).

Сангрия с гранатом и персиковым соком
Сангрия с гранатом и персиковым соком
pinterest.com

Перед приготовлением охладите вино, сок и газировку по отдельности. Затем смешайте их в кувшине. В бокалы выложите нарезанные фрукты, зерна граната и лед, залейте до полного смесью из вина, сока и лимонада. Украсить напиток можно долькой свежего персика или кусочками фруктов, нанизанными на шпажку.

  • Игристая сангрия с арбузом и дыней

Ингредиенты: арбуз (300 г мякоти), дыня (300 г мякоти), лайм (1/2 среднего фрукта), мята (10-15 листиков), игристое вино (1,5 л), лед - по вкусу.

Игристая сангрия с арбузом и дыней
Игристая сангрия с арбузом и дыней
pinterest.com

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Нарежьте мякоть арбуза и дыни кубиками и выложите на дно кувшина. Сверху засыпьте фрукты кубиками льда. Мяту разомните (можно измельчить в блендере) с соком половины лайма, добавьте к арбузу и дыне. После этого залейте смесь игристым вином, настаивайте и подавайте к столу.

  • Ягодная сангрия по-мексикански

Ингредиенты: клубника, черника и малина (по 100 г), клубничный сироп (330 мл), мускатное вино (1,5 л), текила (100 мл), лимонад или тоник - по вкусу.

Ягодная сангрия по-мексикански
Ягодная сангрия по-мексикански
pinterest.com

Рецепт приготовления крайне прост: все ингредиенты смешиваются в кувшине (клубнику предварительно необходимо нарезать дольками), и в таком виде сангрия охлаждается и настаивается около 12 часов. Украсить напиток в бокалах можно свежими ягодами.

  • Белая клубничная сангрия

Ингредиенты: лимонная цедра, клубника (100-150 г), лимончелло (50 мл), игристое вино (200 мл).

Белая клубничная сангрия
Белая клубничная сангрия
pinterest.com

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С одного лимона снимите цедру (с частью белой мякоти), и нарежьте ее полосками: это - украшения вашей сангрии. Нарезанную кубиками или пластинками клубнику разложите по бокалам, залейте ликером лимончелло (его можно заменить лимонным сиропом) и игристым вином (вместо него можно использовать просекко или любое другое легкое белое вино). Перемешайте коктейльной соломинкой, добавьте льда и украсьте бокалы лимонной цедрой.

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Источник: ivona)bigmir.net

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