Ivona рассказывает, какие включить в свой рацион витаминные фрукты.

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Зима – время, когда организм нуждается в витаминах.

Какие же, особенно, нужно есть сезонные фрукты в холодную пору года - рассказываем далее.

Яблоки

5 самых полезных фруктов в зимний период freepik.com

Яблоки – источник клетчатки, витаминов С и К, и калия. Благодаря антиоксидантам в составе яблоки помогают поддерживать здоровье сердца, снижают риск развития диабета, рака и даже болезни Альцгеймера, а также способствуют увеличению плотности костей. Кроме того, в этом знаменитом фрукте присутствует пектин – очень незаменимое вещество для здоровья кишечника.

Бананы

5 самых полезных фруктов в зимний период freepik.com

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Если вы занимаетесь фитнесом, то, конечно, вам не стоит наседать на бананы. Всем остальным бананы не так страшны. Употребляя в пищу хотя бы один банан в день, мы получаем калий, а также углеводы, насыщающие наш организм.

Грейпфруты

5 самых полезных фруктов в зимний период freepik.com

Не только грейпфруты, а вообще цитрусовые. Кстати, недавно Ivona рассказывала, как правильно выбирать и хранить мандарины. Тем, кто худеет – грейпфрут особенно подходит для рациона. Этот цитрусовый фрукт помогает снизить холестерин, а также он предотвращает образование камней в почках.

Гранаты

5 самых полезных фруктов в зимний период freepik.com

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Среди гранатов попадаются, как кисловатые, так и сладкие. Это уже как вам повезет найти спелые плоды. Считается, что гранаты только улучшают качество крови, но кроме этого они еще богаты мощными противовоспалительными свойствами.

Хурма

5 самых полезных фруктов в зимний период freepik.com

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В хурме содержится пектин, йод, а также разные необходимые витамины и микроэлементы, которые сжигают жир. Врач-эндокринолог, диетолог Вадим Крылов рекомендует съедать в день 1-2 плода. Больше не стоит, иначе будет риск столкнутся с запором.

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