Пульмонолог Инна Жук: Дальше будет по-другому

Медик Инна Жук в интервью каналу "Дом" рассказала, как отличить пневмонию, которая произошла от короновируса, от обычной .

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Мир с “короной“ заставил нас многому научиться: обращать внимание на простые, но полезные вещи, беречь себя, а главное – своих родных и близких. Думать о других людях и их безопасности.

Ведущие программы “Утро ДОМа“ Анастасия Касилова и Константин Октябрьский решили узнать о COVID-19 из первых уст и пригласили в гости на государственный телеканал “Дом“ врача-терапевта, пульмонолога высшей категории Инну Жук. Даже просто беседа с Инной дает успокоительный эффект. Главное, как говорит гостья, не паниковать.

пресс-служба канала

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Коронавирус продолжает буйствовать. Все связывают с ним такое тяжёлое последствие, как пневмония. Инна, скажите, как людям отличить пневмонию, которая произошла от короновируса, от обычной?

Прежде всего, отличать должен специалист. Врач. Это два совершенно разных патологических процесса. Есть бактериальная пневмония, а есть осложнение после вирусной инфекции – гриппа, COVID. Это вирусная пневмония. Врач разберётся и даст грамотные рекомендации.

Пневмония от COVID страшнее, чем бактериальная?

Это разные патологические процессы. Пневмония от COVID коварна тем, что не поддаётся стандартному лечению с помощью антибиотиков, к которому мы привыкли. Более того, её невозможно предупредить и обезопасить пациента от этих осложнений.

Как вы считаете, почему до сих пор нет вакцины?

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Во-первых, потому что вирус ещё малоизучен. Во-вторых, чтобы любую вакцину изобрести, внедрить и начать её использование на пациентах – нужно время для клинических испытаний. Во всём мире есть строго определённые сроки для проведения клинических испытаний.

А лекарства?

Все известные противовирусные препараты, к сожалению, не работают.

Имеет ли смысл принимать иммуностимулирующие препараты?

Не просто не имеет смысла, а НЕ РЕКОМЕНДОВАННО принимать такие препараты. Потому что при COVID иммунитет отвечает гиперреакцией. И если его ещё больше стимулировать, то мы получим очень агрессивный ответ организма. Поэтому иммунные стимуляторы принимать нельзя.

пресс-служба канала

Как грамотно людям реагировать, чтобы себя обезопасить?

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По наблюдениям, пациенты делятся на лагеря – кто-то, заболев, переживает всё слишком эмоционально, паникует, ведёт себя агрессивно. Другие наоборот – уже имея клинику, симптоматику, подтверждённый COVID, проявляют некую инфантильность. Как правильно? Паника отменяется в любом случае. В случае появления первых симптомов надо обратиться к профессионалам, к своему семейному врачу. В COVID есть важный момент – всё должно быть своевременно. Надо своевременно обратиться за медицинской помощью, чётко выполнять рекомендации врача, нужно обязательно вовремя сообщить об усугублении симптомов. При своевременном лечении, как правило, всё проходит хорошо и пациент быстро выздоравливает.

Стандартная на сегодня ситуация – человек заболел и изолировался дома. Но ведь у него есть близкие. Они все пересекаются в небольшом пространстве квартиры. То есть они все заболеют? Или есть какая-то возможность избежать этого даже в маленьком пространстве?

Как ни странно, часто происходит так, что часть семьи болеет, а вторая – остается совершенно здоровой при тесном контакте.

Почему?

Если мы найдём ответ на этот вопрос, то мы сможем обезопасить себя от вируса.

Немецкие учёные назвали короновирус новым гриппом. Они считают, что нам придётся жить с ним всегда…

Вероятнее всего, да. Коль он пришёл к нам, то останется с нами навсегда. Но, переболев однажды, наш организм будет распознавать этот вирус. Сейчас мы сталкиваемся с ним впервые. Ни у кого нет никаких антител, ни у кого нет никакой памяти по поводу того, как его побороть. Когда наш организм будет повторно сталкиваться с COVID, он будет знать, как с ним справиться, что это чужой. Будет сразу вырабатывать клетки, которые борются с вирусом. Мы же не каждый год болеем гриппом. Потому что мы с ним сталкиваемся, организм его распознаёт и сразу не даёт ему войти в клетку, не даёт разгара болезни. Думаю, что в будущем также будет и с COVID.

То есть те, кто переболел, может рассчитывать на защиту организма?

Короновирус – это РНК-вирус, как и грипп. На него вырабатывается собственный, короткий иммунитет на несколько месяцев. В будущем, когда мы уже не будем иметь такого хорошего, выраженного иммунитета, на уровне антител всё равно останется память, что этот вирус уже встречался. И что он такой-то и с ним нужно бороться вот так. Организм это запомнит.

То есть теория, что мы всё равно переболеем рано или поздно – это правда?

– Опять же к теме – когда в одной семье часть заболела, а вторая нет... Есть те, кто остаётся совершенно здоров. Вот у меня есть такие семьи, где часть людей уже переболела и выздоровела, а часть осталась здорова и не заболела.

Какие в этом случае разумные меры предосторожности?

Есть такая наука – эпидемиология. Она известна очень давно и давно изучает борьбу с вирусами. Понятно, что медицинская маска работает – однозначно. В ситуации эпидемии все должны носить маски – и здоровые, и больные. При респираторных симптомах нельзя покидать пределы своего жилища, нужно добровольно уйти на самоизоляцию. Обязательно надо соблюдать дистанцию. Люди должны находиться на расстоянии друг от друга. И следить за жёсткой гигиеной – рук, поверхности своего рабочего места, постоянно обрабатывать пространство вокруг себя. Делать влажные уборки. Это всё действительно очень важные моменты. Они реально помогают и защищают.

пресс-служба канала

Как вы себя чувствуете в данной ситуации, ведь вы, по сути, находитесь в ее эпицентре?

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Да, есть нагнетание ситуации. Есть моменты, с которыми я не сталкивалась раньше в своей практике. А она у меня немалая. Сейчас бывает от 125 обращений в день. Это звонки, сообщения в Вайбер, просто сообщения. Все 125 связаны с какими-то вирусными, респираторными симптомами. Это очень тяжело, но в то же время откуда-то берутся силы, резервы и ты понимаешь, что какое-то время надо перетерпеть, пережить. Дальше будет по-другому.

Иногда пациенту надо просто спокойно всё разложить по полочкам. Очень большую сумятицу вносит та информация, которой завален интернет. Люди читают, принимают всё за чистую монету, это наводит ещё больше страха, возникает внутренняя паника, стресс. В такой ситуации может помочь спокойная беседа со специалистом.

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