Какие вещи требуют немедленной замены и более тщательной уборки .

Как сохранить чистоту и порядок в доме: какие вещи пора выбросить freepik.com

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Каждая хозяйка стремится поддерживать чистоту и порядок дома.

Но не все могут избежать накопительства, а также забывают заменять важные вещи и предметы, которым пришло время отправиться в мусорное ведро.

Какие вещи в доме требует частую замену, читайте в нашем материале.

Мочалки

Как сохранить чистоту и порядок в доме: какие вещи пора выбросить freepik.com

Зубные щетки

Специалисты из области гигиены утверждают, что мочалки нужно менять каждые три недели. Редко встретишь человека, который старается придерживаться этого срока. Почему так часто? Дело в том, что мочалки накапливают влагу и мыло, такое сочетание – отличное место для возникновения плесени.

Как сохранить чистоту и порядок в доме: какие вещи пора выбросить freepik.com

Постельное белье

Не скупитесь на частую замену зубной щетки! Иначе это чревато для вашего здоровья, и без помощи стоматолога будет не обойтись. Лечение у дантистов затратное дело, так что задумайтесь об этом уже сейчас. Увы, но люди избавляются от зубных щеток в том случае, когда каждая щетинка загнута на обратную сторону. Вот только чем сильнее деформировалась щетка, тем хуже она чистит зубы.

Как сохранить чистоту и порядок в доме: какие вещи пора выбросить freepik.com

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Каждую ночь на постельном белье оседает огромное количество пота и клеток кожи. Советуем менять постельное 1-2 раза в неделю. На свежем чистом постельном белье всегда спится лучше и приятнее.

Коврики для ванной

Как сохранить чистоту и порядок в доме: какие вещи пора выбросить freepik.com

Если до этого дня вы не придавали особого значения коврикам для ванны, то пришло время обратить на них внимание. Просто пройтись по ним веником или пылесосом будет недостаточно. Коврики для ванны нужно замачивать в хлорке и полоскать каждые две недели.

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