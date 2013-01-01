Мамам на заметку: Как привлечь мужа к воспитанию детей
Читай также: Что делать, если ребенок не хочет идти в детский сад
Устали бороться с супругом в вопросе воспитания детей? Ivona расскажет, какие конкретные задачи отец может взять на себя.
Большинство пап меньше времени проводят с детьми, чем мамы, даже если участвуют в уходе за ребенком с самого рождения. Отцы считают, что они могут только играть с малышом, и то, когда он повзрослеет.
Мужчинам нужны четко поставленные задания, тогда их вклад в воспитание ребенка будет более существенным. Рассмотрим, как можно привлечь отцов к воспитанию ребенка в зависимости от возраста:
- От 0 до 1,5 лет
- До 2,5 лет
В период этого возраста ребенок исследует мир, поэтому ему остро нужна поддержка родителей, к примеру, утешить малыша, если будет плакать. Отцу нужно научиться спокойно реагировать на капризы крохи, уметь его успокаивать, понимать его “слова“.
- От 2,5 до 4,5 лет
- От 4,5 до 6,5 лет
Читай также: Советы, как без проблем уложить ребенка спать
Папы здесь уже могут разойтись с фантазией. С сыном можно играть в активные игры, в тот же футбол, с дочкой — спокойно потерпеть ее попытки устроить на голове отца новую прическу.
У мамы свои семейные заботы, а вот папа как раз может поиграть в активные игры с детишками. Важно не забывает еще, что ребенка нужно обнимать, хвалить, приучать к порядку.
- От 6,5 до 10 лет
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил