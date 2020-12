Какие продукты защитят от инсульта

Ivona рассказывает, какие продукты включить в свой рацион, чтобы снизить риск инсульта .

The Journal of the American College of Cardiology опубликовал результаты изучения продуктов, защищающих от инсульта.

Исследователи пришли к мнению, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний помогают продукты с большим содержанием витаминов и антиоксидантов.

В ходе масштабных научных работ приняли участие 166 тысяч женщин и 44 тысячи мужчин в возрасте 24-30 лет.

Руководитель исследования Джун Ли подчеркнула, что акцент в работе делался не на влиянии отдельных групп продуктов, а рассмотрено воздействие на здоровье комбинации из 18 групп продуктов.

Таким образом, ученые определили ряд следующих полезных продуктов, снижающих вероятность инсульта: фрукты, овощи, орехи и зерновые (каши), листья зеленых овощей, желтые овощи, продукты из цельного зерна, чай, кофе и вино.

Ученые также назвали еду, которая плохо влияет на сердце: блюда из красного, переработанного мясо, субпродуктов, очищенных злаков, сладкой газированной воды, фаст-фуда и любой «пакетированной еды». Если человек употребляет многое из данного перечня, то у него на 28% выше риск инсульта и на 46% – инфаркта.

