Какие первые симптомы могут показать, что возможно вы заразились коронавирусной инфекцией .

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Интернет-издание Naked science опубликовало итоги исследований врачей из университетов Барселоны и Мурсии.

Специалисты определили признаки заражения коронавирусом с которыми сталкивается заболевшие на ранней стадии.

Медики назвали незаметные и ранние симптомы COVID-19 freepik.com

Медики отмечают, что эти симптомы могут быть почти незаметными, но встречаются они у 60-70% больных.

Пациенты жаловались на неприятные ощущения в носу и во рту, а также сухость.

Медики назвали незаметные и ранние симптомы COVID-19 freepik.com

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По мнению специалистов, попадание патогена в эпителий слизистой дыхательных путей и захвата вирусом бокаловидных клеток приводит к нарушению слизистого барьера. Из-за уменьшения количества муцина снижается не только обонятельная чувствительность, но вышеперечисленные симптомы.

Отметим, что ранее Ivona рассказывала о самых опасных местах распространения коронавируса и как правильно носить маску зимой.

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