Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Медики назвали незаметные и ранние симптомы COVID-19

Комментариев: 0
Какие первые симптомы могут показать, что возможно вы заразились коронавирусной инфекцией .
Медики назвали незаметные и ранние симптомы COVID-19
Медики назвали незаметные и ранние симптомы COVID-19
freepik.com

Читай также: Как поддержать человека с коронавирусом – советы эксперта

Интернет-издание Naked science опубликовало итоги исследований врачей из университетов Барселоны и Мурсии.

Специалисты определили признаки заражения коронавирусом с которыми сталкивается заболевшие на ранней стадии.

Медики назвали незаметные и ранние симптомы COVID-19
Медики назвали незаметные и ранние симптомы COVID-19
freepik.com

Медики отмечают, что эти симптомы могут быть почти незаметными, но встречаются они у 60-70% больных.

Пациенты жаловались на неприятные ощущения в носу и во рту, а также сухость.

Медики назвали незаметные и ранние симптомы COVID-19
Медики назвали незаметные и ранние симптомы COVID-19
freepik.com

Читай также: Как не паниковать, если вы заболели коронавирусом

По мнению специалистов, попадание патогена в эпителий слизистой дыхательных путей и захвата вирусом бокаловидных клеток приводит к нарушению слизистого барьера. Из-за уменьшения количества муцина снижается не только обонятельная чувствительность, но вышеперечисленные симптомы.

Отметим, что ранее Ivona рассказывала о самых опасных местах распространения коронавируса и как правильно носить маску зимой.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: COVID-19, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь