Медики назвали незаметные и ранние симптомы COVID-19
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Интернет-издание Naked science опубликовало итоги исследований врачей из университетов Барселоны и Мурсии.
Специалисты определили признаки заражения коронавирусом с которыми сталкивается заболевшие на ранней стадии.
Медики отмечают, что эти симптомы могут быть почти незаметными, но встречаются они у 60-70% больных.
Пациенты жаловались на неприятные ощущения в носу и во рту, а также сухость.
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По мнению специалистов, попадание патогена в эпителий слизистой дыхательных путей и захвата вирусом бокаловидных клеток приводит к нарушению слизистого барьера. Из-за уменьшения количества муцина снижается не только обонятельная чувствительность, но вышеперечисленные симптомы.
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