Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Чем нельзя запивать таблетку

Комментариев: 0
Узнайте, какие напитки могут ослабить или усилить действие таблеток вплоть до передозировки.
Чем нельзя запивать таблетку
Чем нельзя запивать таблетку
freepik.com

Читай также: Врач-эндокринолог рассказала причину ощущения «кома в горле»

Рекомендуется запивать лекарства обычной водой комнатной температуры, кипяченой или бутилированной, без газа. Для одной таблетки берите минимум половину стакана воды.

Итак, какими же напиткам категорически не стоит запивать медикаменты. 

Чем нельзя запивать таблетку
Чем нельзя запивать таблетку
freepik.com

  • Чай

Если у вас таблетки «от сердца» и «от желудка», то врачи против того, чтобы запивать эти лекарства чаем. В чае содержится танин – активное вещество, влияющее на скорость всасывания лекарств. В каких-то случаях это приводит к перевозбуждению, например, на фоне лечения антидепрессантами, в каких-то – к ослаблению действия препарата.

Чем нельзя запивать таблетку
Чем нельзя запивать таблетку
freepik.com

  • Молоко

Читай также: Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься

На удивление, есть мнение, что молоком даже очень рекомендуется запивать некоторые лекарства: препараты калия и витамины. Строго запрещено запивать молоком антибиотики тетрациклиновой группы и «сердечные» медикаменты.

Чем нельзя запивать таблетку
Чем нельзя запивать таблетку

  • Газировка

Читай также: Польза чечевицы для женского здоровья

Сладкая газированная вода вообще вредна для организма! Она раздражает слизистую желудка, вызывает тошноту, вздутие, метеоризм. А если газировкой запить таблетку - это станет «бомбой» для желудочно-кишечного тракта.

Кроме вышеперечисленных напитков, таблетки нельзя запивать: грейпфрутовым соком, кофе, алкоголем, компотом и киселями.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: таблетки, здоровье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь