Чем нельзя запивать таблетку
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Рекомендуется запивать лекарства обычной водой комнатной температуры, кипяченой или бутилированной, без газа. Для одной таблетки берите минимум половину стакана воды.
Итак, какими же напиткам категорически не стоит запивать медикаменты.
- Чай
Если у вас таблетки «от сердца» и «от желудка», то врачи против того, чтобы запивать эти лекарства чаем. В чае содержится танин – активное вещество, влияющее на скорость всасывания лекарств. В каких-то случаях это приводит к перевозбуждению, например, на фоне лечения антидепрессантами, в каких-то – к ослаблению действия препарата.
- Молоко
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На удивление, есть мнение, что молоком даже очень рекомендуется запивать некоторые лекарства: препараты калия и витамины. Строго запрещено запивать молоком антибиотики тетрациклиновой группы и «сердечные» медикаменты.
- Газировка
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Сладкая газированная вода вообще вредна для организма! Она раздражает слизистую желудка, вызывает тошноту, вздутие, метеоризм. А если газировкой запить таблетку - это станет «бомбой» для желудочно-кишечного тракта.
Кроме вышеперечисленных напитков, таблетки нельзя запивать: грейпфрутовым соком, кофе, алкоголем, компотом и киселями.
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