Врач-эндокринолог рассказала причину ощущения «кома в горле»

Узнайте, почему возникает жалоба на ощущение инородного тела в горле .

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Эндокринолог Малкина Александра на своей странице в Facebook назвала главные причины появления ощущения «кома горла».

Специалист рекомендуем пациентам обязательно проходит диагностику.

Я не преувеличу, если скажу, что ежедневно на прием ко мне приходят пациенты с жалобой на ощущение “кома в горле“, дискомфортом в области шеи либо жалобой на то, что “что-то душит“ у основания шеи. Ощущение инородного тела может возникать по ряду причин. Конечно, чаще всего поиск проблемы начинается именно с кабинета эндокринолога. Однако, после проведенной диагностики, я вынуждена перенаправлять пациентов к другим специалистам.

Врач-эндокринолог рассказал причину ощущения «кома в горле» freepik.com

Врач подробно описала возможные причины возникновения данной жалобы.

Причин у “кома в горле“ со стороны щитовидной железы не так уж много. В эндокринологии это называют “ Синдром сдавления окружающих органов и тканей“. Это либо очень большие размеры щитовидной железы (диффузный зоб). Крупные узловые образования ( как правило превышающие в диаметре 30 мм) или редкое заболевание тиреоидит Риделя( склерозирование ткани железы).

Врач-эндокринолог рассказал причину ощущения «кома в горле» freepik.com

Но не только эти симптомы могут тревожить человека, жалующего на «ком в горле».

Кроме того, все перечисленные заболевания проявляются и другими симптомами. Например, выраженной деформацией контура шеи, осиплостью голоса и некоторыми симптомами характерными для нарушения функции железы. Диагностика этих заболеваний базируется на проведении УЗД щитовидной железы и лабораторных анализах ТТГ,Т4 св. И вот тут часто мои пациенты слышат от меня вердикт: “патологии эндокринной системы не выявлено“. Что дальше? Где искать причину?

Врач-эндокринолог рассказал причину ощущения «кома в горле» freepik.com

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Доктор Александра Малкина составила свой рейтинг причин из-за чего возникает данная жалоба.

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Врач-эндокринолог рассказал причину ощущения «кома в горле» freepik.com

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