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Вы удивитесь, но не все финики полезны

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Узнайте, чем полезны финики для вашего организма .
Вы удивитесь, но не все финики полезны
Вы удивитесь, но не все финики полезны
freepik.com

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Как известно, сахар наносит большой вред организму, поэтому многие диетологи настоятельно рекомендуют отказаться от него или хотя бы ограничить.

К счастью, альтернатива сладостям существует – финики считаются продуктом, которые не только сладкие, но и богаты на полезные вещества. Так что это эти сушеные плоды могут заменить вам любимые сладкие изделия.  

Вы удивитесь, но не все финики полезны
Вы удивитесь, но не все финики полезны
freepik.com

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В финиках содержится много растительного белка, клетчатки, витаминов группы В и витамином К (он важен для здоровья костей и кровеносных сосудов). Также, вы должны знать, что в этих восточных плодах есть кальций, калий, магний, цинк и железо.

Включая в свой рацион финики - вы улучшаете здоровье сердца и пищеварительной системы.

Вы удивитесь, но не все финики полезны
Вы удивитесь, но не все финики полезны
freepik.com

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Важно помнить, что финики растительный продукт, следовательно, он может вызвать аллергию. 

Кстати, если вы выбираете финики в сиропе или в сахаре, то такие плоды слишком сладкие и калорийные, и от них пользы мало.  Самые полезные - сушеные плоды.

Недавно Ivona рассказывала, как побороть тягу к сладкому, и какие продукты заменят десерты и какие сухофрукты нужно есть зимой.

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Теги: здоровье, финики
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Источник: Ivonа bigmir)net

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