Узнайте, чем полезны финики для вашего организма .

Вы удивитесь, но не все финики полезны freepik.com

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Как известно, сахар наносит большой вред организму, поэтому многие диетологи настоятельно рекомендуют отказаться от него или хотя бы ограничить.

К счастью, альтернатива сладостям существует – финики считаются продуктом, которые не только сладкие, но и богаты на полезные вещества. Так что это эти сушеные плоды могут заменить вам любимые сладкие изделия.

Вы удивитесь, но не все финики полезны freepik.com

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В финиках содержится много растительного белка, клетчатки, витаминов группы В и витамином К (он важен для здоровья костей и кровеносных сосудов). Также, вы должны знать, что в этих восточных плодах есть кальций, калий, магний, цинк и железо.

Включая в свой рацион финики - вы улучшаете здоровье сердца и пищеварительной системы.

Вы удивитесь, но не все финики полезны freepik.com

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Важно помнить, что финики растительный продукт, следовательно, он может вызвать аллергию.

Кстати, если вы выбираете финики в сиропе или в сахаре, то такие плоды слишком сладкие и калорийные, и от них пользы мало. Самые полезные - сушеные плоды.

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