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Сухофрукты, которые нужно есть зимой

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Узнайте, какие сухофрукты нужно включить в свой рацион в зимний период .
Сухофрукты, которые нужно есть зимой
Сухофрукты, которые нужно есть зимой
freepik.com

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Продолжаем рассказывать, какие продукты сейчас нужно включать в свой рацион для поддержки здоровья и иммунитета. 

Ранее Ivona сообщала, какие продукты важны для иммунитета в период пандемии.

Сухофрукты, которые нужно есть зимой
Сухофрукты, которые нужно есть зимой
freepik.com
Употребление вкусных и полезных сухофруктов способствует укреплению иммунной системы. Высушенные фрукты и ягоды содержат много калия, железа, фолиевой кислоты, кальция и магния.

Сухофрукты, которые нужно есть зимой
Сухофрукты, которые нужно есть зимой
freepik.com

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Кроме того, сухофрукты содействуют в похудении и ускорении обмена веществ. Также они помогают бороться с запорами. 

В этих продуктах много клетчатки, калия и растительных соединений, помогающих нормализовать сахар и холестерин в крови, и снизить давление. Эти факторы уменьшают риски сердечно-сосудистых заболеваний. 

Сухофрукты, которые нужно есть зимой
Сухофрукты, которые нужно есть зимой
freepik.com
Какие именно выбрать сухофрукты для зимнего периода: изюм, курага, сушеные яблоки, чернослив и финики.

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Теги: сухофрукты, здоровье
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Источник: ivonа bigmir)net

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