Сухофрукты, которые нужно есть зимой
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Продолжаем рассказывать, какие продукты сейчас нужно включать в свой рацион для поддержки здоровья и иммунитета.
Ранее Ivona сообщала, какие продукты важны для иммунитета в период пандемии.
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Кроме того, сухофрукты содействуют в похудении и ускорении обмена веществ. Также они помогают бороться с запорами.
В этих продуктах много клетчатки, калия и растительных соединений, помогающих нормализовать сахар и холестерин в крови, и снизить давление. Эти факторы уменьшают риски сердечно-сосудистых заболеваний.
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