Специалисты в области диетологии и нутрициологии назвали главные вредные пищевые привычки .

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Диетолог Лорен Харрис-Пинкус сетует на то, что мамы маленьких детей часто едят стоя. Только вот так делать категорически не стоит.

Чтобы мозг полностью «осознал» прием пищи, рекомендуется есть сидя. Вы должен есть так, чтобы никуда не спешить, спокойно пережевывая пищу.

Какие пищевые привычки вредны для женского здоровья freepik.com

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Нельзя также доедать за ребенком вредные закуски, к примеру, наггетсы или сыры. Эти продукты содержат много калорий.

Если вам захочется перекусить, выбирайте здоровую пищу: фрукты, овощи, греческий йогурт. Питание, особенно первые блюда, должно быть здоровое, с учетом питательных веществ, витаминов и минералов.

Какие пищевые привычки вредны для женского здоровья freepik.com

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Диетолог и нутрициолог Келли Джонс утверждает, что женщина надо отказаться от снеков, в частности, батончиков. Завтрак должен включать в себя белок – он есть в йогурте, кроме того для утреннего рациона полезна овсяная каша с добавлением орехов и семян, а также цельнозерновой хлеб. Кстати, ранее Ivona рассказывала, какие соки пить на завтрак.

Какие пищевые привычки вредны для женского здоровья freepik.com

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Самая популярная вредна пищевая привычка – отсутствие завтрака. Пропустил утреней прием пищи, значит, в обед и ужин вы съедите больше.

Специалисты отмечают, что женщинам нужно отказаться от частых набегов на кухню ради перекусов, лучше выделить время и сытно полноценно поесть.

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