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Батончик из сухофруктов в домашних условиях: веганский рецепт

36 мин назадКомментариев:0
Полезный батончик из сухофруктов и орехов, который станет отличным перекусом и понравится веганам.
Ингредиенты
  • Финики 150 г.
  • Курага, изюм, чернослив без косточки по 120 г.
  • Сушеная клюква 80 г.
  • Смесь орехов 200 г.
  • Лимон 1 шт.
Батончик из сухофруктов в домашних условиях: веганский рецепт
Батончик из сухофруктов в домашних условиях: веганский рецепт / Pinterest.com

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Сегодня многие увлечены идеей правильного питания. В сети можно найти массу вкусных, а главное - не вредных для здоровья и фигуры рецептов. Самые популярные - рецепты сладких блюд, например ПП-конфет. Предлагаем приготовить батончики из сухофруктов и орехов. Они станут отличной альтернативой классическим сладостям, понравятся они и веганам. В сухофруктах масса полезных веществ и витаминов, клетчатки и антиоксидантов. В предложенных лакомствах много глюкозы и фруктозы, именно поэтому эти ПП батончики очень сладкие. 

Чтобы приготовить полезные батончики из сухофруктов в домашних условиях, необходимы любые сухофрукты на ваш вкус. Доступный вариант - батончик из чернослива, фиников, кураги и изюма. Вместо фиников можно использовать инжир. В батончик добавляем также смесь орехов, например, миндаль и фундук, грецкие орехи. В десерт не добавляют никаких подсластителей, например, меда или арахисовой пасты.

Батончик из сухофруктов в домашних условиях: веганский рецепт
Батончик из сухофруктов в домашних условиях: веганский рецепт
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Перемолоть финики в блендере или два раза в мясорубке, чтобы получилась тягучая клейкая масса.
  2. Порубить в блендере орехи.
  3. Смолоть вместе курагу, изюм, чернослив и лимон, нарезанный ломтиками.
  4. Соединить все подготовленные ингредиенты. Вымесить.
  5. Раскатать между двумя слоями пергамента в прямоугольник или квадрат толщиной около 6 мм.
  6. Нарезать так, как нравится.
  7. Подсушить  сушилке для овощей либо в духовке при температуре 70 С в течение 5 часов.

Ранее мы писали, как приготовить сыроедческое печенье. 

 

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Теги:веган,полезное питание,сыроедение,полезные сладости,орехи,,
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Источник: IVONA bigmir) net

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