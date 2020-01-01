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Полезный батончик из сухофруктов и орехов, который станет отличным перекусом и понравится веганам.

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Сегодня многие увлечены идеей правильного питания. В сети можно найти массу вкусных, а главное - не вредных для здоровья и фигуры рецептов. Самые популярные - рецепты сладких блюд, например ПП-конфет. Предлагаем приготовить батончики из сухофруктов и орехов. Они станут отличной альтернативой классическим сладостям, понравятся они и веганам. В сухофруктах масса полезных веществ и витаминов, клетчатки и антиоксидантов. В предложенных лакомствах много глюкозы и фруктозы, именно поэтому эти ПП батончики очень сладкие.

Чтобы приготовить полезные батончики из сухофруктов в домашних условиях, необходимы любые сухофрукты на ваш вкус. Доступный вариант - батончик из чернослива, фиников, кураги и изюма. Вместо фиников можно использовать инжир. В батончик добавляем также смесь орехов, например, миндаль и фундук, грецкие орехи. В десерт не добавляют никаких подсластителей, например, меда или арахисовой пасты.

Батончик из сухофруктов в домашних условиях: веганский рецепт Pinterest.com

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Приготовление:

Перемолоть финики в блендере или два раза в мясорубке, чтобы получилась тягучая клейкая масса. Порубить в блендере орехи. Смолоть вместе курагу, изюм, чернослив и лимон, нарезанный ломтиками. Соединить все подготовленные ингредиенты. Вымесить. Раскатать между двумя слоями пергамента в прямоугольник или квадрат толщиной около 6 мм. Нарезать так, как нравится. Подсушить сушилке для овощей либо в духовке при температуре 70 С в течение 5 часов.

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