Батончик из сухофруктов в домашних условиях: веганский рецепт

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Сегодня многие увлечены идеей правильного питания. В сети можно найти массу вкусных, а главное - не вредных для здоровья и фигуры рецептов. Самые популярные - рецепты сладких блюд, например ПП-конфет. Предлагаем приготовить батончики из сухофруктов и орехов. Они станут отличной альтернативой классическим сладостям, понравятся они и веганам. В сухофруктах масса полезных веществ и витаминов, клетчатки и антиоксидантов. В предложенных лакомствах много глюкозы и фруктозы, именно поэтому эти ПП батончики очень сладкие.
Чтобы приготовить полезные батончики из сухофруктов в домашних условиях, необходимы любые сухофрукты на ваш вкус. Доступный вариант - батончик из чернослива, фиников, кураги и изюма. Вместо фиников можно использовать инжир. В батончик добавляем также смесь орехов, например, миндаль и фундук, грецкие орехи. В десерт не добавляют никаких подсластителей, например, меда или арахисовой пасты.
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Приготовление:
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