Вся правда о хурме: Кому категорически нельзя есть этот фрукт
Читай также: Польза и вред йоги для женского организма – мнение эксперта
С приходом ноября наступил сезон хурмы, а значит наконец-то можно побаловать себя и родных этим вкусным и полезным фруктом.
Но не всем можно включать в свой рацион этот витаминный плод. Ivona расскажет, каким категориям людей запрещено есть хурму.
В хурме содержатся витамины А, В и С, которые повышают защитные свойства организма. Также в ней есть калий и магний, благодаря этим элементам укрепляются стенки сосудов и сердечные мышцы.
Тем, кто болеет анемией - хурма полезна из-за большого содержания йода и железа. Кстати, если вы не знали, то эта ягода считается мочегонным средствам, и поэтому, выводя лишнюю жидкость из тела, она помогает при отеках.
Читай также: Каким видом спорта можно заняться девушке
Кому категорически нельзя есть хурму? К сожалению, хурма может нести не только пользу организму, но и вред. Например, избыток танинов, которые отвечают за вяжущий эффект, может вызвать запор. Хурма славится источником глюкозы и фруктозы, поэтому эту ягоду не рекомендуется употреблять людям с избыточным весом и страдающих диабетом.
Хурму считают очень полезной для женского организма, потому что она: разглаживает морщины и замедляет старение, избавляет от стресса и улучшает работоспособность, улучшает зрение, помогает победить простуду и утоляет голод.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил