Ivona расскажет, почему хурма не только полезна для женского организма, но и может нанести вред здоровью .

Вся правда о хурме: Кому категорически нельзя есть этот фрукт freepik.com

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С приходом ноября наступил сезон хурмы, а значит наконец-то можно побаловать себя и родных этим вкусным и полезным фруктом.

Но не всем можно включать в свой рацион этот витаминный плод. Ivona расскажет, каким категориям людей запрещено есть хурму.

Вся правда о хурме: Кому категорически нельзя есть этот фрукт freepik.com

Как известно, хурма богата на витамины и микроэлементы, которые защищают организм в сезон вирусных заболеваний.

В хурме содержатся витамины А, В и С, которые повышают защитные свойства организма. Также в ней есть калий и магний, благодаря этим элементам укрепляются стенки сосудов и сердечные мышцы.

Тем, кто болеет анемией - хурма полезна из-за большого содержания йода и железа. Кстати, если вы не знали, то эта ягода считается мочегонным средствам, и поэтому, выводя лишнюю жидкость из тела, она помогает при отеках.

Вся правда о хурме: Кому категорически нельзя есть этот фрукт freepik.com

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Кому категорически нельзя есть хурму? К сожалению, хурма может нести не только пользу организму, но и вред. Например, избыток танинов, которые отвечают за вяжущий эффект, может вызвать запор. Хурма славится источником глюкозы и фруктозы, поэтому эту ягоду не рекомендуется употреблять людям с избыточным весом и страдающих диабетом.

Хурму считают очень полезной для женского организма, потому что она: разглаживает морщины и замедляет старение, избавляет от стресса и улучшает работоспособность, улучшает зрение, помогает победить простуду и утоляет голод.

Вся правда о хурме: Кому категорически нельзя есть этот фрукт freepik.com

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