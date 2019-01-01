Почему зимой обязательно носить шапку
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У каждого своя причина, почему он не носит шапку. Как правило, отговорки типичные у всех: боятся испортить прическу, шапка не подходит к образу, или же, к примеру, теплый головной убор – это не стильно.
Вот только медики совершенно против отказа от шапки зимой, ведь можно нанести колоссальный урон своему здоровью.
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В народе говорят, что отсутствие шапки может привести к менингиту. Но, менингит – вирусное заболевание, тут спасет не шапка, а прививка.
Вышли на мороз без шапки: получите переохлаждение – снизиться иммунитет, тем самым увеличите риск заразиться вирусными инфекциями.
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Без головного убора у вас быстро будут мерзнуть уши, можно отморозить! Также есть шанс подхватить простудные заболевания, отит, гайморит, ларингит и так далее.
В холодную погоду гулять без шапки рискованно, можете запросто получить головную боль, мигрень. До облысения, конечно, не дойдет, но повредите волосы запросто.
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