Узнайте, с какими проблемами можно столкнуться, если вы отказываетесь носить головной убор .

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У каждого своя причина, почему он не носит шапку. Как правило, отговорки типичные у всех: боятся испортить прическу, шапка не подходит к образу, или же, к примеру, теплый головной убор – это не стильно.

Вот только медики совершенно против отказа от шапки зимой, ведь можно нанести колоссальный урон своему здоровью.

Почему зимой обязательно носить шапку freepik.com

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В народе говорят, что отсутствие шапки может привести к менингиту. Но, менингит – вирусное заболевание, тут спасет не шапка, а прививка.

Вышли на мороз без шапки: получите переохлаждение – снизиться иммунитет, тем самым увеличите риск заразиться вирусными инфекциями.

Почему зимой обязательно носить шапку freepik.com

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Без головного убора у вас быстро будут мерзнуть уши, можно отморозить! Также есть шанс подхватить простудные заболевания, отит, гайморит, ларингит и так далее.

В холодную погоду гулять без шапки рискованно, можете запросто получить головную боль, мигрень. До облысения, конечно, не дойдет, но повредите волосы запросто.

Почему зимой обязательно носить шапку freepik.com

Ранее Ivona писала, как ухаживать за волосами в зимний период, а также, как избавиться от электризации волос.

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