Главный витаминный продукт зимы: как выбрать и хранить мандарины

Ivona расскажет, как правильно выбирать и хранить мандарины .

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Мандарины, конечно, можно купить круглогодично, но все же пик этого фрукта приходит на зимний сезон.

В составе этого ароматного плода содержится пектин, лимонная кислота, витамины А, В1, В2, В6, С, D, К, РР, а также необходимые организму минеральные вещества калий, кальций, магний, железо, фосфор и натрий и пищевые волокна.

Как выбрать и хранить мандарины freepik.com

Мандарины бывают разных сортов. Самые популярные на наших прилавках Храм, Минеола (гибрид с грейпфрутом), Клементина (гибрид с апельсином), Мед и Робинсон.

Если на ценнике указано, что мандарины турецкие или китайские, значит, они будут с кислинкой. Для любителей сладких плодов нужно выбирать израильские или испанские.

Как выбрать и хранить мандарины freepik.com

Как выбирать и хранить мандарины

Обращайте внимание на целостность кожуры, отсутствие явных вмятин, темных пятен и потертостей. Не берите подсохшие и тусклые плоды, они быстрее испортятся. Храните мандарины в прохладном место, можно оставлять их в холодильнике в отсеке для овощей и фруктов с температурой до +6 °С.

Как выбрать и хранить мандарины freepik.com

Как нельзя хранить мандарины?

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Категорически не рекомендуется хранить мандарины в пакете, зачастую у хозяек это происходит так: придя домой после супермаркета мандарины не достают из пакета. Кроме этого, если вы выбрали для хранения бумажный пакет, то знайте, к такому способу сбережения плодов также не стоит прибегать. Дело в том, что в данной таре таре может возникнуть повышенная влажность или, наоборот, высыхания продукта.

Как выбрать и хранить мандарины freepik.com

Кстати, мандарины могут быть не только полезными, но и вредными для организма. В частности, это касается тех, у кого аллергия на цитрусовые. В период декабрь-январь, мы употребляем большое количество плодов, но не зная меры, можем заработать гипервитаминоз, который иногда даже хуже авитаминоза.

Как выбрать и хранить мандарины freepik.com

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