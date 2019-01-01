Маленькое пушистое платье и сияющий макияж: Жизель Оливейра готовится ко встрече Нового года

Один из самых красивых образов бразильской модели.

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Наконец-то этот безумный 2020-й подходит к концу. И, вне зависимости от того, какие у вас планы в новогоднюю ночь, проводить его и встретить 2021-й мы предлагаем при полном параде. Жизель Оливейра стопроцентно готова это сделать с шиком и блеском. Экспериментируя с нарядами, жгучая бразильская дива в качестве одного из праздничных нарядов выбрала белое мини-платье из пушистой мягкой ткани на завязках.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

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Шикарный образ Жизель дополнила эффектным макияжем в светло-серебристых оттенках и выразительными стрелками, что очень актуально для новогодней ночи. Это именно та ситуация, когда даже никакие лишние украшения и аксессуары не требуются — образ и без них продуман на миллион.

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