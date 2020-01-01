Бразильская красотка в самом трендовом пиджаке будущего года.

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Все мы знаем, что пиджак — основа базового гардероба. Но если раньше нерушимой константой долгое время были классические жакеты прямого кроя, чуть позже — приталенные модели, а последние несколько сезонов объемные и безразмерные, в мужском стиле, то в следующем году в центре внимания будут укороченные пиджаки. Новый смелый тренд в числе первых осваивает Жизель Оливейра.

Самый модный пиджак 2021: показывает Жизель Оливейра из Victoria's Secret instagram.com/giizeleoliveira

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Модель примерила серо-бежевый укороченный жакет с завязками, которые дополнительно акцентировали внимание на стройной талии. Строгий, но в то же время раскрепощенный верх модель дополнила классическими синими джинсами. А образ завершила сумкой на цепочке, которая в списке главных трендов этой зимы. Самый модный пиджак 2021: показывает Жизель Оливейра из Victoria's Secret instagram.com/giizeleoliveira

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