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Самый модный пиджак 2021: показывает Жизель Оливейра из Victoria's Secret

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Бразильская красотка в самом трендовом пиджаке будущего года.
Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
pinterest.com

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Все мы знаем, что пиджак — основа базового гардероба. Но если раньше нерушимой константой долгое время были классические жакеты прямого кроя, чуть позже — приталенные модели, а последние несколько сезонов объемные и безразмерные, в мужском стиле, то в следующем году в центре внимания будут укороченные пиджаки. Новый смелый тренд в числе первых осваивает Жизель Оливейра.

Самый модный пиджак 2021: показывает Жизель Оливейра из Victoria's Secret
Самый модный пиджак 2021: показывает Жизель Оливейра из Victoria's Secret
instagram.com/giizeleoliveira

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Модель примерила серо-бежевый укороченный жакет с завязками, которые дополнительно акцентировали внимание на стройной талии. Строгий, но в то же время раскрепощенный верх модель дополнила классическими синими джинсами. А образ завершила сумкой на цепочке, которая в списке главных трендов этой зимы.

Самый модный пиджак 2021: показывает Жизель Оливейра из Victoria's Secret
Самый модный пиджак 2021: показывает Жизель Оливейра из Victoria's Secret
instagram.com/giizeleoliveira

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Теги: Жизель Оливейра, модный пиджак 2021, Victoria's Secret
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Источник: ivonа bigmir)net

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