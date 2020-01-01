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Эти сапоги делают ноги стройнее: демонстрирует Эльза Хоск

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«Ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск показала образ в самых модных сапогах этой зимы.
Модель Эльза Хоск показала образ в самых модных сапогах этой зимы.
Модель Эльза Хоск показала образ в самых модных сапогах этой зимы.
instagram.com/hoskelsa

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В этом сезоне в списке трендов заняли свое место жокейские сапоги с широким голенищем, которые звезды любят сочетать с короткими платьями или трикотажными шортами. Но если неправильно подобрать модель, ноги в такой обуви могут казаться объемнее, чем есть на самом деле.

Чтобы избежать этой досадной ошибки, выбирайте сапоги как у Эльзы Хоск —модель выбрала пару, которая максимально прилегает к щиколотке и немного расширяется у колена. Чтобы усилить эффект, к сапогам супермодель подобрала узкие черные брюки, из-за чего ее ноги кажутся бесконечными. Такой аутфит идеально подойдет для повседневных выходов в холодную погоду.

Модель Эльза Хоск показала образ в самых модных сапогах этой зимы.
Модель Эльза Хоск показала образ в самых модных сапогах этой зимы.
instagram.com/hoskelsa

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Также привлекает к себе внимание плащ Эльзы — атласный и с широким поясом. Почему бы не надеть его в качестве платья на праздничную вечеринку, разбавив образ массивными украшениями. Получится очень даже стильно, став прекрасной альтернативой простому платью.

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Теги: Эльза Хоск, образ звезды, модные сапоги зима 2021, Ангел Victoria’s Secret
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Источник: ivonа bigmir)net

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