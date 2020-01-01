Эти сапоги делают ноги стройнее: демонстрирует Эльза Хоск

«Ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск показала образ в самых модных сапогах этой зимы.

Читай также: Как заправлять брюки в обувь, чтобы выглядеть стильно

В этом сезоне в списке трендов заняли свое место жокейские сапоги с широким голенищем, которые звезды любят сочетать с короткими платьями или трикотажными шортами. Но если неправильно подобрать модель, ноги в такой обуви могут казаться объемнее, чем есть на самом деле.

Чтобы избежать этой досадной ошибки, выбирайте сапоги как у Эльзы Хоск —модель выбрала пару, которая максимально прилегает к щиколотке и немного расширяется у колена. Чтобы усилить эффект, к сапогам супермодель подобрала узкие черные брюки, из-за чего ее ноги кажутся бесконечными. Такой аутфит идеально подойдет для повседневных выходов в холодную погоду.

Модель Эльза Хоск показала образ в самых модных сапогах этой зимы. instagram.com/hoskelsa

Читай также: Эмили Ратаковски засветилась в облегающем черном платье

Также привлекает к себе внимание плащ Эльзы — атласный и с широким поясом. Почему бы не надеть его в качестве платья на праздничную вечеринку, разбавив образ массивными украшениями. Получится очень даже стильно, став прекрасной альтернативой простому платью.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.