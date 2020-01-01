Эти сапоги делают ноги стройнее: демонстрирует Эльза Хоск
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В этом сезоне в списке трендов заняли свое место жокейские сапоги с широким голенищем, которые звезды любят сочетать с короткими платьями или трикотажными шортами. Но если неправильно подобрать модель, ноги в такой обуви могут казаться объемнее, чем есть на самом деле.
Чтобы избежать этой досадной ошибки, выбирайте сапоги как у Эльзы Хоск —модель выбрала пару, которая максимально прилегает к щиколотке и немного расширяется у колена. Чтобы усилить эффект, к сапогам супермодель подобрала узкие черные брюки, из-за чего ее ноги кажутся бесконечными. Такой аутфит идеально подойдет для повседневных выходов в холодную погоду.
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Также привлекает к себе внимание плащ Эльзы — атласный и с широким поясом. Почему бы не надеть его в качестве платья на праздничную вечеринку, разбавив образ массивными украшениями. Получится очень даже стильно, став прекрасной альтернативой простому платью.
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