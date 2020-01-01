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Длинный кардиган и самые удобные кеды: редкий, но стильный выход Шэрон Стоун

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Шэрон Стоун была замечена на улицах в Беверли-Хиллз.
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
pinterest.com

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Шэрон Стоун очень редко радует своими выходами и попаданием в объективы папарацци. Однако периодически бывают исключения, и актриса никогда не остается без внимания.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
gettyimages.com

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На днях звезда была замечена во время шопинга в Беверли-Хиллз. Для неформального выхода актриса выбрала casual-образ на основе базового гардероба. Белую однотонную футболку и классические джинсы она дополнила длинным трикотажным кардиганом приятного песочного оттенка. Расслабленный повседневный аутфит Шэрон дополнила белыми кедами на мягкой подошве и тканевой маской с цветочным принтом.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
gettyimages.com

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Теги: Шэрон Стоун, образ звезды, модные джинсы 2020-2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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