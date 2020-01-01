Идеальные джинсы, которые удлиняют ноги: стильные приемы Приянки Чопры

Актриса Приянка Чопра дает уроки стиля.

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Актриса Приянка Чопра приняла участие в очередной съемке: казалось бы, перед нами элементарный базовый образ - голубые джинсы и белая футболка. Но здесь весомую роль сыграли тонкие детали — идеальные джинсы должны быть прямыми, с высокой посадкой, правильной длины и правильного цвета. У Приянки это «выгоревший» голубой.

Актриса Приянка Чопра дает уроки стиля instagram.com/priyankachopra

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А к ним отлично подходят голубые ботильоны на тонком каблуке. Благодаря нестандартной обуви образ сразу из базового превращается в вечерний. Самое главное, что обувь в тон брюк визуально удлиняет ноги. Сюда можно добавить пиджак, массивные украшения – и Вы уже готовы идти на свидание, к примеру.

Актриса Приянка Чопра дает уроки стиля instagram.com/priyankachopra

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