Ирина Шейк снова радует поклонников суперстильным зимним образом.

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Ирина Шейк не устает доказывать, что даже в самую холодную погоду можно выглядеть ультрамодно. В Нью-Йорке похолодало, но модель была полностью готова и к такому повороту событий. Героиня отправилась забирать дочь из детского сада, и снова привлекла внимание фотографов, попав в хроники стритстайла.

Буквально каждый свой выход в свет Ирина превращает в модное событие. В этот раз модель сделала ставку на монохром и выбрала черно-белую концепцию. На ней черная кожаная дубленка-авиатор с белым мехом, в которой точно не замерзнешь.

Ирина Шейк в самой модной дубленке этой зимы, которая спасет от морозов gettyimages.com

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Ирина дополнила образ белоснежной водолазкой, черными лосинами и высокими белыми сапогами. Узкие солнцезащитные очки, миниатюрная сумочка и черно-белая маска — к выбору аксессуаров модель тоже подошла со своим отменным чувством стиля.

Ирина Шейк в самой модной дубленке этой зимы, которая спасет от морозов gettyimages.com

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