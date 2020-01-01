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Рождественское настроение: Кейт Миддлтон появилась на публике в кашемировом свитере

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Герцог и герцогиня Кембриджские на вечерней прогулке.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
gettyimages.com

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В лучших традициях Елизаветы II герцог и герцогиня Кембриджские отправились в турне на королевском поезде, чтобы за три дня объехать с визитом добрую половину страны. Позади осталась Шотландия, пришел черед Манчестера, куда пара прибыла с остановкой на несколько часов поздним вечером.

Герцог и герцогиня Кембриджские на вечерней прогулке.
Герцог и герцогиня Кембриджские на вечерней прогулке.
gettyimages.com

Кейт Миддлтон, в расписании которой во время турне было запланировано 10 выходов на различные британские станции, решила не вести с собой весь зимний королевский гардероб, поэтому для вечернего выхода на перрон предпочла сменить лишь свитер от предыдущего образа. Герцогиня уже давно славится своим практичным и разумным отношением к вещам: Кейт можно не раз было увидеть в одинаковых образах на различных мероприятиях.

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В этот раз герцогиня предпочла свитер с традиционным «альпийским» рисунком, который обычно носят на горнолыжных склонах. Кашемировая модель — дань уважения родным мануфактурам, авторства шотландского бренда Brora. Уютно и по-настоящему празднично!

Герцог и герцогиня Кембриджские на вечерней прогулке.
Герцог и герцогиня Кембриджские на вечерней прогулке.
gettyimages.com

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Теги: Кейт Миддлтон, Герцог и герцогиня Кембриджские, рождественское турне, Елизавета II
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Источник: ivonа bigmir)net

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