Не оторвать взгляд: Кэти Перри в шикарном платье оттенка золота

Певица продемонстрировала роскошный образ для встречи Нового года 2021. Советуем взять на заметку!

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Возлюбленная Орландо Блума Кэти Перри с каждым днем становится все лучше и лучше, материнство певице и правда к лицу: сияющая кожа, роскошные волосы и, конечно, счастливый взгляд — неотразимая красотка.

Кэти Перри в шикарном платье оттенка золота https://www.instagram.com/katyperry/

Как вам новый роскошный образ звезды в золотом платье? Нам сильно пришелся по вкусу и душе. Правильный оттенок и фасон платья идеально подчеркнули достоинства фигуры Кэти. Плюс ко всему золотой макияж, который сейчас в списке последних тенденций, украшения очень гармонично смотрятся вместе, удачно дополняя друг друга. Почему бы не повторить такой образ и вам в Новогоднюю ночь?

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