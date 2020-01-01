Не оторвать взгляд: Кэти Перри в шикарном платье оттенка золота
Читай также: Ирина Шейк в самом модном пуховике этой зимы
Возлюбленная Орландо Блума Кэти Перри с каждым днем становится все лучше и лучше, материнство певице и правда к лицу: сияющая кожа, роскошные волосы и, конечно, счастливый взгляд — неотразимая красотка.
Как вам новый роскошный образ звезды в золотом платье? Нам сильно пришелся по вкусу и душе. Правильный оттенок и фасон платья идеально подчеркнули достоинства фигуры Кэти. Плюс ко всему золотой макияж, который сейчас в списке последних тенденций, украшения очень гармонично смотрятся вместе, удачно дополняя друг друга. Почему бы не повторить такой образ и вам в Новогоднюю ночь?
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Дерзко и смело: Лили Коллинз блистает в кожаном лакированном платье.
- 10 топов в пайетках для новогодней ночи.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил