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Роскошная красотка: Тина Кунаки в изумрудном платье Valentino

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Жена Венсана Касселя в ярком образе.
Тина Кунаки
Тина Кунаки
pinterest.com

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23-летняя Тина Кунаки-одна из тех девушек, чья внешность привлекает внимание с первой минуты. А когда огненная бразильянка облачается в вечерний наряд, будьте готовы к тому, что взгляд от нее оторвать будет крайне сложно. По крайней мере, последний образ супруги Венсана Касселя претендует на статус одного из самых ярких выходов Тины.

Тина Кунаки в изумрудном платье Valentino
Тина Кунаки в изумрудном платье Valentino
instagram.com/tinakunakey

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Модель опубликовала в своем Instagram два снимка, на которых позирует в насыщенно-зелёном платье Valentino в пол и сумкой контрастного цвета фуксии. Образ Тина завершила белыми мюлями. Шикарно! Глядя на этот лук, нам сразу захотелось переместиться в теплые края, дабы примерить на себя что-то похожее.

Тина Кунаки в изумрудном платье Valentino
Тина Кунаки в изумрудном платье Valentino
instagram.com/tinakunakey

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Теги: Тина Кунаки, Венсан Кассель, Valentino
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Источник: ivonа bigmir)net

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