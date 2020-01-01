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Дерзко и смело: Лили Коллинз блистает в лакированном кожаном платье

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Звезда сериала «Эмили в Париже» в смелом образе на красной дорожке кинопремии MTV Movie & TV Awards.
Лили Коллинз
Лили Коллинз
pinterest.com

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На днях в США состоялась одна из немногих премий в офлайн-формате— MTV Movie & TV Awards. На красной дорожке встретились актеры и актрисы, сыгравшие в самых нашумевших новинках кино уходящего года. Одной из них стала Лили Коллинз — исполнительница главной роли в одном из самых популярных и громких сериалов осени производства Netflix - «Эмили в Париже».

Лили Коллинз на кинопремии MTV Movie & TV Awards
Лили Коллинз на кинопремии MTV Movie & TV Awards
gettyimages.com

Актриса выглядела во всей красе, примерив на себя довольно-таки соблазнительный и смелый наряд. Для мероприятия Лили выбрала платье-футляр из черной лакированной кожи под авторством Энтони Ваккарелло, который является креативным директором Saint Laurent, дополнив образ босоножками с лентами на щиколотке и украшениями Cartier.

Лили Коллинз на кинопремии MTV Movie & TV Awards
Лили Коллинз на кинопремии MTV Movie & TV Awards
gettyimages.com

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Теги: Лили Коллинз, MTV Movie & TV Awards, Эмили в Париже, Netflix
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Источник: ivonа bigmir)net

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