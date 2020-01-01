American Music Awards 2020: Дженнифер Лопес, Меган Фокс, Пэрис Хилтон и другие на красной дорожке

Ivona разбирает самые яркие образы звезд на красной дорожке премии American Music Awards 2020.

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Вчера в Лос-Анджелесе в театре Microsoft состоялась ежегодная музыкальная премия American Music Awards. Ее гостями стали Дженнифер Лопес, Кара Делевинь, Меган Фокс и Колсон Бэйкер, которые впервые вместе появились на ковровой дорожке, Пэрис Хилтон, Сиара и другие знаменитости.

Дженнифер Лопес gettyimages.com

Один из самых ярких образов продемонстрировала 51-летняя Дженнифер Лопес. Певица выбрала серебристый топ с глубоким декольте и юбку с высоким разрезом от Balmain. Наряд подчеркнул ее подтянутую фигуру, что вызвало всяческое восхищение у поклонников.

Кара Делевинь gettyimages.com

Пэрис Хилтон gettyimages.com

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Блестящие наряды явно пользовались вчера у звезд большой популярностью: Пэрис Хилтон блистала в мини-платье от Valdrin Sahiti, Кара Делевинь выбрала брючный костюм от Dolce & Gabbana, а Биби Рекса — оригинальный наряд от Julien Macdonald.

Биби Рекса gettyimages.com

Дуа Липа gettyimages.com

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Яркий образ продемонстрировала и Сиара, которая пришла на премию в красном платье от Balmain с длинным подолом, глубоким декольте и вырезом на ноге. А Меган Фокс выбрала изумрудное платье необычного кроя от Azzi and Osta, которое дополнила босоножками с массивными цепочками от Giambattista Valli и черным клатчем от Tyler Ellis.

Сиара gettyimages.com

Меган Фокс и Колсон Бэйкер gettyimages.com

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