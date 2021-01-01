Институт Pantone назвал главные цвета следующего года

Ivona делится, какие цвета будут главными в 2021-ом году по выбору Pantone.

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Ежегодно институт цвета Pantone выбирает главные оттенки года, которые, по мнению аналитиков, оказывают огромное влияние на мировые тренды. Главной «цветовой темой» следующего года будут так называемые «оттенки надежды». Это обусловлено сложной мировой эпидемиологической ситуацией, жаждой перемен и желанием какой-либо стабилизации.

Вот эти цвета: золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue. Ключевое отличие этой цветовой гаммы — это вариативность и практичность, что позволит дизайнерам пуститься на смелые эксперименты в новых коллекциях, использовав универсальность оттенков на свое усмотрение.

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