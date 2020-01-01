По секрету: женские прически, которые больше всего нравятся мужчинам

Ivona рассказывает о прическах, на которые мужчины больше всего обращают внимание. Берите на заметку, девочки! Они их обожают!

Косы и плетения

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Самые нежные прически, которые и завоевали сердца мужчин, ведь романтичность в образе всегда привлекает. Чтобы косички получились более объемными и держались дольше, сначала накрутите волосы на плойку, а затем пройдитесь по ним фиксирующим спреем.

Низкий хвост Низкий хвост pinterest.com

Вы уже поняли, что если хочется красивую и модную прическу, то без предварительной работы стайлером для создания дополнительного объема не обойтись. В этом случае пригодятся еще и навыки начесывания волос: легкий начес нужно будет сделать у основания шеи, чтобы визуально добавить волосам густоты.

«Голливудские» локоны «Голливудские» локоны pinterest.com

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Локоны — беспроигрышный вариант для любого случая, но голливудские локоны — лучший выбор, если хочешь покорить его с первого взгляда. Не забывайте, что после завивки волосам нужно дать остыть 15-20 минут, и только потом расчесывать (так они будут лучше держать форму).

Волосы на косой пробор Волосы на косой пробор pinterest.com

Прекрасный вариант для случаев, когда времени на сборы не хватает. Примечательно, что нужно не просто сделать косой пробор (он добавляет объема челке и выглядит все очень красиво), но и завести волосы с одной стороны за ухо. Сработает на все «сто»: ведь выделяющиеся пряди всегда хочется поправить, а этот маневр очень привлекает представителей мужского пола.

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