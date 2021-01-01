Ivona рассказывает о главных цветах, в которых нужно встречать Новый год 2021. Берите на заметку и планируйте праздничные образы заранее!

Будем сиять: в каких цветах нужно встречать Новый год 2021 pinterest.com

Читай также: Главные антитренды, которые не нужно брать с собой в 2021 год

Предстоящий 2021-год быка. Он у нас белый и металлический. Следовательно, он будет слишком признательным Вам, если выберите правильный цвет: белый или молочный, серый или светло-серый, голубой, нежно-зеленый или все оттенки металлика. Цвета настолько эстетичные, что лента социальных сетей будет сверкать.

Будем сиять: в каких цветах нужно встречать Новый год 2021 pinterest.com

Под запретом для бычка оказываются модные животные принты (леопардовые и змеиные наряды лучше отложить до подходящих времен) и красный, который слишком раздражает главного покровителя года. Также бык не очень любит коричневый и черный, но если очень нужно, то выбирайте наряд с блестками —на это среагирует нормально.

Будем сиять: в каких цветах нужно встречать Новый год 2021 pinterest.com

Читай также: Как выглядят любимые серьги Камалы Харрис

Это основные правила колористики для встречи Нового года, которыми можно руководствоваться. Но возьмите на вооружение и саму символику цвета. Например, считается, что если встречать праздник в голубом, то мечты будут исполняться быстрее, если в сером — в доме будет достаток, а если в белом, то любовь точно не пройдет мимо, чего Вам искренне и желаем.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.