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Будем сиять: в каких цветах нужно встречать Новый год 2021

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Ivona рассказывает о главных цветах, в которых нужно встречать Новый год 2021. Берите на заметку и планируйте праздничные образы заранее!
Будем сиять: в каких цветах нужно встречать Новый год 2021
Будем сиять: в каких цветах нужно встречать Новый год 2021
pinterest.com

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Предстоящий 2021-год быка. Он у нас белый и металлический. Следовательно, он будет слишком признательным Вам, если выберите правильный цвет: белый или молочный, серый или светло-серый, голубой, нежно-зеленый или все оттенки металлика. Цвета настолько эстетичные, что лента социальных сетей будет сверкать.

Будем сиять: в каких цветах нужно встречать Новый год 2021
Будем сиять: в каких цветах нужно встречать Новый год 2021
pinterest.com

Под запретом для бычка оказываются модные животные принты (леопардовые и змеиные наряды лучше отложить до подходящих времен) и красный, который слишком раздражает главного покровителя года. Также бык не очень любит коричневый и черный, но если очень нужно, то выбирайте наряд с блестками —на это среагирует нормально.

Будем сиять: в каких цветах нужно встречать Новый год 2021
Будем сиять: в каких цветах нужно встречать Новый год 2021
pinterest.com

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Это основные правила колористики для встречи Нового года, которыми можно руководствоваться. Но возьмите на вооружение и саму символику цвета. Например, считается, что если встречать праздник в голубом, то мечты будут исполняться быстрее, если в сером — в доме будет достаток, а если в белом, то любовь точно не пройдет мимо, чего Вам искренне и желаем.

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Теги: Новый год 2021, в каких цветах встречать, год быка 2021
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Источник: Ivonа bigmir)net

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