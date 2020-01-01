Стильно и элегантно: модные идеи для выходов в офис

Ivona делится подборкой стильных луков для выходов в офис, чтобы выглядеть сдержанно и элегантно, но при этом-в духе последних тенденций.

Брючный костюм

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Носят его сегодня со всем – от кроссовок до лодочек на каблуке. Главное ─ не стоит покупать стандартный костюм на размер больше. Соблюдайте, чтобы посадка была правильной всех стратегически важных местах: плечах, талии и бедрах. Можно сочетать с футболкой или рубашкой.

Комбинезон Комбинезон pinterest.com

Однотонный комбинезон – идеальный офисный аутфит, когда уже слишком опаздываете на работу, и заморачиваться с луком некогда. Огромное преимущество комбинезонов в том, что они способны скрыть сантиметры на бедрах, драпировка в верхней части – небольшой животик, а крой верха на запах – сделать линию талии более выраженной.

Рубашка + платье Рубашка + платье pinterest.com

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Для этой модной комбинации советуем выбирать блузки с утрированными широкими или длинными рукавами и асимметричные сарафаны. Для тех, у кого на работе все строго по дресс-коду – монохромная классика и строгие рубашки с воротником-стойкой.

Трикотажный свитер + юбка-карандаш Трикотажный свитер + юбка-карандаш pinterest.com

Такой вариант вполне подойдет для ежедневных офисных выходов. Только не забывайте, что в офисе нужно отдавать предпочтение свитерам, которые держат форму и не выглядят растянутыми, юбке-карандашу, миди или брюкам с завышенной талией, которые сейчас в особом тренде.

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