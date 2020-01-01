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Эстетика отсутствует: самая некрасивая обувь, от которой все без ума

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От кроксов до луноходов: модная, но некрасивая обувь, которая всем нравится.
Биркенштоки
Биркенштоки
pinterest.com

Биркенштоки

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В 60-х американка Марго Фрейзер во время путешествия в Германию открыла для себя ортопедические сандалии, созданные Карлом Биркенштоком. Обувь показалась ей такой удобной, что она очень быстро открыла ее и для Америки, начав историю Birkenstock USA и бешеной популярности бренда по всему миру.

Кроксы

Кроксы
Кроксы
pinterest.com

Кроксы, которые похожие на бабушкины шлепки для огорода, появились в 2002 году. Именно тогда была создана компания Crocs, «взорвавшая» модную индустрию благодаря своим сабо из полимерного материала, которые все так полюбили.

Громадные кроссовки

Кроссовки Balenciaga
Кроссовки Balenciaga
pinterest.com

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Balenciaga во главе с креативным директором бренда Демной Гвасалией уж больно постарались: они придумали и сделали трендовой эту странную форму благодаря своей модели Triple S. И сейчас у каждого без исключения бренда, выпускающего кроссовки, можно найти такую страшненькую модель, идентичные  Balenciaga. Но сейчас это не так страшно смотрится: грубая модель придает какую-то особую нежность образу, так ведь, модницы?

Угги и луноходы

Угги
Угги
pinterest.com

Трудно спорить с тем, что оба этих вида обуви невероятно популярны как у нас, так и за рубежом. Когда продукции австралийской компании UGG на улицах стало слишком много, модницы переключились на итальянский бренд Moon Boot (отсюда и название сапогов-луноходов).

Луноходы
Луноходы
pinterest.com

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Мы уже писали ранее, что сейчас эти модели - одни из главных антитрендов. Можете использовать их по назначению (к примеру, для поездок на дачу или на горнолыжные курорты), но исключайте в них прогулки по городу.

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Теги: Некрасивая обувь, кроксы, Balenciaga, угги
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Источник: Ivonа bigmir)net

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