От Дженнифер Лопес до Хейли Бибер: как подобрать идеальную челку по форме лица

Ivona делится бьюти-советами, которые помогут подобрать челку согласно форме лица, как это делают звезды, чтобы подчеркнуть стильный образ.

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Челка — самый быстрый и легкий способ скорректировать форму лица, придать образу элегантности или, наоборот, сделать немного дерзким, добавив «огонька». При этом челка может быть как ультрамодной, так и классической — все зависит от ваших желаний и смелости.

Челка «аркой»

Челка «аркой» — элегантная и, в то же время, супермодная. Она позволяет менять образ в зависимости от укладки и великолепно смотрится с хвостом. Однако такая челка требует ежемесячной коррекции. Примерить ее может девушка с любым овалом лица — она универсальна.

Ровная Тейлор Свифт pinterest.com

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Ровная челка — густая, монолитная, тяжелая. Ее ровный срез позволяет сделать взгляд более строгим, однако ровная челка обязывает к ежедневному уходу и укладке (при условии, что вы хотите придать ей безупречный вид). Также такой вариант челки нужно чаще подстригать. Но тот лоск, который она обеспечит вашему бьюти-образу, точно стоит того. Чаще всего стилисты рекомендуют ее девушкам с овальной формой лица и широким лбом.

Короткая Зендая pinterest.com

Короткая или ультракороткая челка — яркая, дерзкая, кричащая и очень стильная. Обычно такая челка отрезается чуть выше или по линии.Этот вариант подходит модницам, которые следят за трендами и хотят выделиться, а также тем, кто любит и не боится экспериментировать. Подходит девушкам с правильными чертами лица.

Косая Хейли Бибер pinterest.com

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Косая челка — один из самых удобных и универсальных вариантов челок. Если менять ее направление, изменится и ее длина. За ней легко ухаживать, да и отрастает она довольно свободно и без трудностей. Так что, если у вас есть желание отращивать челку, лучше сделать косой срез и наслаждаться эстетичными бьюти-изменениями каждый месяц. Более того, косая челка подходит всем типам лица.

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