Ivona показывает любимое ювелирное украшение первой женщины, занявшей пост вице-президента США.

Как выглядят любимые серьги Камалы Харрис, которые она носит 10 лет pixabay.com

Совсем скоро за Камалой начнут следить не только политические издания, но и модные журналы — такова уж роль всех женщин, оказавшихся у власти.

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Возможны две версии развития модных событий: либо Камала наймет стилистов, либо продолжит идти своей модной дорогой сама — показывать полную независимость от таких мелочей, как аксессуары. На протяжении последних 10 лет Харрис ни на шаг не отошла от сдержанного бизнес-стиля, который изредка разбавляла классикой жанра — жемчугом. При этом украшения она выбирала по принципу крайнего модного аскетизма: все это время она носит одни и те же серьги — крупные жемчужины в золотой оправе.

Камала Харрис pinterest.com

Камала Харрис pinterest.com

Камала Харрис pinterest.com

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