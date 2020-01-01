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Как выглядят любимые серьги Камалы Харрис, которые она носит 10 лет

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Ivona показывает любимое ювелирное украшение первой женщины, занявшей пост вице-президента США.
Как выглядят любимые серьги Камалы Харрис, которые она носит 10 лет
Как выглядят любимые серьги Камалы Харрис, которые она носит 10 лет
pixabay.com

Совсем скоро за Камалой начнут следить не только политические издания, но и модные журналы — такова уж роль всех женщин, оказавшихся у власти.

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Возможны две версии развития модных событий: либо Камала наймет стилистов, либо продолжит идти своей модной дорогой сама — показывать полную независимость от таких мелочей, как аксессуары. На протяжении последних 10 лет Харрис ни на шаг не отошла от сдержанного бизнес-стиля, который изредка разбавляла классикой жанра — жемчугом. При этом украшения она выбирала по принципу крайнего модного аскетизма: все это время она носит одни и те же серьги — крупные жемчужины в золотой оправе.

Камала Харрис
Камала Харрис
pinterest.com
Камала Харрис
Камала Харрис
pinterest.com
Камала Харрис
Камала Харрис
pinterest.com

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Теги: Камала Харрис, вице-президент США, стиль Камалы Харрис
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Источник: Ivonа bigmir)net
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