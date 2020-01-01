Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Можно или нельзя: в чем пойти на свидание

Комментариев: 0
Ivona делится советами, в чем можно пойти на свидание, чтобы Ваш образ не оттолкнул мужчину. Девочки, берите на заметку, и прекрасных свиданий!
Можно или нельзя: в чем пойти на свидание
Можно или нельзя: в чем пойти на свидание
pinterest.com

Читай также: Лучшие варианты маленького черного платья

Платье-это самый беспроигрышный вариант. Не стоит выбирать слишком короткое, слишком узкое или слишком нарядное. Повседневное платье слегка свободного кроя подойдет идеально. Сверху всегда можно добавить блейзер, чтобы сделать образ многослойнее.

Можно или нельзя: в чем пойти на свидание
Можно или нельзя: в чем пойти на свидание
pinterest.com
Также можно сразу выбрать платье-пиджак. В нем будет видно фигуру, но в рамках допустимого. Очень удобный вариант, чтобы пойти на работу, а сразу после отправиться на свидание. Украшения для вечера можно спрятать в сумочке и достать по необходимости.

Можно или нельзя: в чем пойти на свидание
Можно или нельзя: в чем пойти на свидание
pinterest.com
Если не любите платья, то выберите трендовые шорты-бермуды: к ним допускается обувь на каблуке. Если более короткие варианты, то лучше дополнить их ботинками, кедами или лоферами. Этот баланс очень важен, чтобы не сделать образ слишком откровенным.

Можно или нельзя: в чем пойти на свидание
Можно или нельзя: в чем пойти на свидание
pinterest.com
И главное: не бойтесь ходить на свидания в джинсах. Они выглядят стильно и являются базовыми в гардеробе современной девушки.

Читай также: Как подчеркнуть талию в любом образе

Добавить женственности можно с помощью аксессуаров или интересного сочетания с футболкой и пиджаком, к примеру. Вы будете выглядеть естественно, а это подкупает.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь