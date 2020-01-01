Можно или нельзя: в чем пойти на свидание
Ivona делится советами, в чем можно пойти на свидание, чтобы Ваш образ не оттолкнул мужчину. Девочки, берите на заметку, и прекрасных свиданий!
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Платье-это самый беспроигрышный вариант. Не стоит выбирать слишком короткое, слишком узкое или слишком нарядное. Повседневное платье слегка свободного кроя подойдет идеально. Сверху всегда можно добавить блейзер, чтобы сделать образ многослойнее.
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Добавить женственности можно с помощью аксессуаров или интересного сочетания с футболкой и пиджаком, к примеру. Вы будете выглядеть естественно, а это подкупает.
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