Ivona делится советами, в чем можно пойти на свидание, чтобы Ваш образ не оттолкнул мужчину. Девочки, берите на заметку, и прекрасных свиданий!

Можно или нельзя: в чем пойти на свидание pinterest.com

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Платье-это самый беспроигрышный вариант. Не стоит выбирать слишком короткое, слишком узкое или слишком нарядное. Повседневное платье слегка свободного кроя подойдет идеально. Сверху всегда можно добавить блейзер, чтобы сделать образ многослойнее.

Можно или нельзя: в чем пойти на свидание pinterest.com

Также можно сразу выбрать платье-пиджак. В нем будет видно фигуру, но в рамках допустимого. Очень удобный вариант, чтобы пойти на работу, а сразу после отправиться на свидание.для вечера можно спрятать в сумочке и достать по необходимости.

Можно или нельзя: в чем пойти на свидание pinterest.com

Если не любите, то выберите трендовые шорты-бермуды: к ним допускается обувь на каблуке. Если более короткие варианты, то лучше дополнить их ботинками, кедами или лоферами. Этот баланс очень важен, чтобы не сделать образ слишком откровенным.

Можно или нельзя: в чем пойти на свидание pinterest.com

И главное: не бойтесь ходить на свидания в. Они выглядят стильно и являются базовыми в гардеробе современной девушки.

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Добавить женственности можно с помощью аксессуаров или интересного сочетания с футболкой и пиджаком, к примеру. Вы будете выглядеть естественно, а это подкупает.

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