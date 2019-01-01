Нескучный total black: Анджелина Джоли показала идеальный образ для зимы

Актриса Анджелина Джоли продемонстрировала, как носить черный с головы до ног, чтобы это не выглядело скучно.

Анджелина Джоли известна нам не только своей непревзойденной актерской игрой, а и своими простыми, но совершенными образами для повседневных выходов. Каждое появление знаменитости можно смело использовать, как инструкцию по удачным составлениям стильных луков. Каждый раз Джоли демонстрирует нам, как не выглядеть скучно даже в самых базовых вещах.

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Учимся у Анджелины: берем ультрамодные в этом сезоне «жокейские» сапоги, брюки-скинни, оверсайз-пончо и, конечно, добавляем заметный аксессуар— знаковую сумку Valentino или же одну из трендовых моделей этой зимы. Главный атрибут современных новых реалий— защитную маску — актриса тоже выбрала в черном. Результат не заставит себя ждать: теперь ваш образ подобен голливудской звезде!

Анджелина Джоли gettyimages.com

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Примечательно, что такая трендовая комбинация будет нести в себе комфорт, ведь это идеальный баланс стиля и удобства — то, что нужно для ежедневных выходов зимой. Просто меняем высокие каблуки (что зимой категорически запрещено носить) на удобные сапоги на плоском ходу, а приталенные вещи — на оверсайз-модели. Так черный цвет заиграет совершенно новыми красками!

Анджелина Джоли gettyimages.com

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