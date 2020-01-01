Они легендарны: ювелирные украшения из кино, которые вошли в историю

Ivona рассказывает о культовых ювелирных украшениях из самых известных фильмов, которые оставили неизгладимый след в истории.

Подвеска Розы в «Титанике»

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Да, это то самое «Сердце океана», которое в конце фильма Джеймса Кэмерона окажется выброшенным в бездну океана. Огромный сапфир в форме сердца в обрамлении бриллиантов на шее Кейт Уинслет стал не менее культовым, чем сама картина. Пародий на него можно найти везде, где только можно и нельзя. Не знаем, как вы, но мы захотели в миллионный раз пересмотреть любимый фильм, в очередной раз пролив немало слез под «My heart will go on».

Колье Вивьен в «Красотке» Колье Вивьен в «Красотке» freepik.com

Фильм «Красотка» — воплощение мечты миллионов девушек о том, что найти собственного принца можно в любой момент жизни, а разница в социальном статусе, предрассудки и преграды для настоящей любви — не помеха. Когда герой Ричарда Гира решает отправиться с героиней Джулии Робертс в оперу, он выбирает для нее соответствующий случаю образ — роскошное вечернее платье и рубиновое колье с бриллиантами. Классическая форма сделала его вечным объектом женских грез — фильм вышел уже 30 лет назад(!), а многие до сих пор мечтают получить такой подарок от любимого мужчины.

Колье и тиара Холли Голайтли в «Завтраке у Тиффани» Колье и тиара Холли Голайтли в «Завтраке у Тиффани» freepik.com

Не менее легендарная фигура в мире кино — Одри Хепберн. Ее героиня Холли Голайтли мечтает о роскошной жизни и украшениях Tiffany & Co. А девушки по всему миру до сих пор грезят тиарой и колье, которые она носит в фильме. В паре с маленьким черным платьем Givenchy они составили культовый образ, с которого до сих пор берут пример все модницы мира.

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