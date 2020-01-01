Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды

Комментариев: 0
Ivona делится главными советами, как сочетать нижнее белье с другой одеждой, чтобы выглядеть утонченно и стильно.
Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
pinterest.com

Читай также: Ирина Шейк в костюме из денима

Идею носить нижнее белье поверх одежды придумали ещё в 90-х: кружевные топы надевали на футболки и водолазки. И вот уже несколько сезонов подряд как модные подиумы, так и лукбуки стритстайла наполнены различными бра, корсетами и майками, которые надеваются поверх другой одежды — от однотонных футболок и рубашек до объемных свитеров. Но как внедрить этот тренд в свой повседневный гардероб, чтобы это выглядело уместно и стильно? Делимся крутыми лайфхаками.

Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
pinterest.com

Читай также: 5 модных трендов, которые с нами надолго

Естественно, самый простой способ носить нижнее белье поверх одежды — надеть его на однотонную футболку или любую другую нейтральную вещь. Лучше всего-остановиться на белоснежной рубашке без лишних деталей. Этот вариант отлично подойдёт для тех, кто только начинает использовать бра и топы не только в качестве нижнего белья. Если правильно подобрать образ, то он не покажется слишком вызывающим.

Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
pinterest.com
Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
pinterest.com

Если же Вы не боитесь смелых экспериментов в создании образов, то попробуйте сочетать нижнее белье с противоположными вещами. Это может быть, например, укороченный свитер, трикотажное платье или даже худи. Таким образом даже самый скромный зимне-повседневный образ может заиграть яркими красками и выглядеть совершенно по‑новому.

Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
pinterest.com
Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
Смелый тренд сезона: как носить нижнее белье поверх одежды
pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: как носить нижнее белье поверх одежды, тренд сезона 2020, модные советы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь