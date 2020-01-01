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Небесная красота: Ирина Шейк в самом модном пуховике этой зимы

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Ирина Шейк в самом красивом пуховике этой зимы на прогулке с дочкой.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com

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В этом сезоне сразу два принта в списке главных трендов: шахматная клетка и облака. И если первый только становится популярным, то вот изображение голубого неба уже можно наблюдать в коллекциях Lacoste, Louis Vuitton, а теперь и в новой коллаборации Moschino и Palace.

Ирина Шейк в самом красивом пуховике этой зимы
Ирина Шейк в самом красивом пуховике этой зимы
pinterest.com

Именно такой пуховик из лимитированной коллекции примерила супермодель Ирина Шейк. Звезда надела его с узкими черными брюками, водолазкой и массивными ботинками. Дополнительный шик образу придали узкие очки и серьги-кольца.

Ирина Шейк на прогулке с дочкой
Ирина Шейк на прогулке с дочкой
pinterest.com

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Теги: Ирина Шейк, модный пуховик зима 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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